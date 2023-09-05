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Бизнес

Doscredobank объявляет о выплате доходов по именным зеленым облигациям

Doscredobank рад сообщить о выплате доходов в рамках первого процентного периода по зеленым облигациям. Это означает, что инвесторы, которые приобрели дебютные зеленые облигации, смогут получить проценты от своих инвестиций в соответствии с условиями выпуска:

  • дата начала выплаты дохода: 13 сентября 2023 года;
  • доходность — 16 процентов;
  • номинальная стоимость облигации — 1 тысяча сомов.

Выпуск зеленых облигаций отражает важное событие в сфере финансирования устойчивых и экологически ответственных проектов. Инвесторы, поддержавшие этот проект, не только получают доход от своих инвестиций, но и вносят свой вклад в создание более зеленой и здоровой будущей планеты. Выплаты доходов будут производиться ежеквартально в течение срока действия облигаций на карту VISA Doscredobank, которая сделана на 84 процента из биологических материалов.

Инвестирование в зеленые облигации является не только финансово выгодным решением, но и позволяет принять активное участие в борьбе с изменением климата и поддержке экологически значимых проектов.

Список владельцев облигаций, имеющих право на получение процентного дохода, составят 7 сентября 2023 года. Форма выплаты — денежные средства. Выплата будут осуществляться по адресу: Кыргызская Республика, город Бишкек, проспект Чуй, 92, либо путем перечисления на банковский счет держателя согласно поданному заявлению.

Справочная информация доступна в кол-центре: 8686 (звонок с мобильного бесплатный).

Выпуск зеленых облигаций ОАО «Дос-Кредобанк» зарегистрирован Государственной службой регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции КР №KG 0201085816 от 26 мая 2023 года.

www.dcb.kg

Справка: ОАО «Дос-Кредобанк» действует на рынке банковских услуг более 26 лет. В 2023 году банк стал победителем международной премии Green Finance Awards, учрежденной Международным финансовым центром «Астана» с целью признания и поощрения достижений в области развития зеленых и устойчивых финансов в Центральной Азии, на Кавказе, в странах ЕАЭС, Западном Китае, Монголии и Восточной Европе.

Присуждение победы в номинации Outstanding Contribution to the Development of Green Finance вручается организации, демонстрирующей значительный вклад в устойчивое развитие и зеленую экономику региона.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/274261/
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