02:03
USD 89.30
EUR 97.15
RUB 1.01
Бизнес

Doscredobank вручил ценные подарки по итогам первого этапа акции

В головном офисе Doscredobank состоялось торжественное награждение победителей первого этапа акции по международным денежным переводам «Совершай переводы в Doscredobank и получай призы». Банк наградил победителей ценными призами: iPhone 15 Pro Max, Macbook Air, телевизоры, электросамокаты и многое другое.

«Благодаря банку и проводимой акции по денежным переводам я стал обладателем главного приза. Спасибо Doscredobank за предоставленную возможность!» — поделился Медербек Туратов, обладатель iPhone 15 Pro Max.

В рамках акции клиентам банка необходимо было совершать отправку или получение денежных переводов по системам «Золотая корона», «Контакт», «Юнистрим», «Астрасенд», UPT, Western Union, MoneyGram и RIA в любой валюте, которая доступна в системах.

Акция продолжится до 15 марта, и у клиентов еще есть шанс стать обладателями ценных призов. Doscredobank приглашает присоединиться и принять участие в акции. Подробнее с условиями можно ознакомиться на сайте www.dcb.kg.

«Поздравляем с Новым годом! Мы рады подвести итоги первого этапа нашей акции по международным денежным переводам без открытия счета. Благодарим клиентов за участие и ждем всех в следующем этапе акции», — отметила член правления Аида Ыбыкеева.

Информация о победителях опубликована на официальном сайте Doscredobank (www.dcb.kg).

Кол-центр: 8686 (звонок с мобильного бесплатный).
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/283899/
просмотров: 1837
Версия для печати
Материалы по теме
Акция! Путешествие мечты с Doscredobank и Avosend!
Инновации для бизнеса: QR-код для моментальных безналичных платежей
Где и как лучше отправить и получить денежные переводы?
Совершай переводы в Doscredobank и получай призы
Doscredobank объявляет о выплате доходов по именным зеленым облигациям
Doscredobank и Paysend. Новые возможности международных денежных переводов
Открытие отделения Doscredobank — Flask Coffee и круглосуточной сберкассы
Круглосуточные отделения Doscredobank — непрерывное обслуживание клиентов 24/7
Акция от Doscredobank! SWIFT-переводы в китайских юанях — БЕСПЛАТНО!
Большой выбор кредитных продуктов в Doscredobank
Популярные новости
Стимулирующая лотерея &laquo;Семейные радости&raquo; от&nbsp;компании &laquo;Жемчужина Нила&raquo; Стимулирующая лотерея «Семейные радости» от компании «Жемчужина Нила»
Пополняйте кошелек &laquo;О!Деньги&raquo; без комиссии в&nbsp;терминалах по&nbsp;всей стране! Пополняйте кошелек «О!Деньги» без комиссии в терминалах по всей стране!
Бизнес
Стимулирующая лотерея &laquo;Семейные радости&raquo; от&nbsp;компании &laquo;Жемчужина Нила&raquo; Стимулирующая лотерея «Семейные радости» от компании «Жемчужина Нила»
Пополняйте кошелек &laquo;О!Деньги&raquo; без комиссии в&nbsp;терминалах по&nbsp;всей стране! Пополняйте кошелек «О!Деньги» без комиссии в терминалах по всей стране!
Реальный кешбэк в&nbsp;MegaPay при оплате госуслуг! Реальный кешбэк в MegaPay при оплате госуслуг!
&laquo;РСК Банк&raquo; и&nbsp;China National Heavy Machinery Corporation подписали договор «РСК Банк» и China National Heavy Machinery Corporation подписали договор
19 января, пятница
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
18 января, четверг
23:46
Компания Xiaomi представила пять новых смартфонов
23:02
В Национальном центре фтизиатрии открылся кабинет компьютерной томографии
22:57
Дипмиссии нескольких стран ЕС сделали заявление по ситуации со СМИ в Кыргызстане
22:24
Среди школьников выявят математически одаренных
22:00
Индивидуальный предприниматель. Как получить статус и какие налоги платить