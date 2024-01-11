Doscredobank вручил ценные подарки по итогам первого этапа акции

В головном офисе Doscredobank состоялось торжественное награждение победителей первого этапа акции по международным денежным переводам «Совершай переводы в Doscredobank и получай призы». Банк наградил победителей ценными призами: iPhone 15 Pro Max, Macbook Air, телевизоры, электросамокаты и многое другое.

«Благодаря банку и проводимой акции по денежным переводам я стал обладателем главного приза. Спасибо Doscredobank за предоставленную возможность!» — поделился Медербек Туратов, обладатель iPhone 15 Pro Max.

В рамках акции клиентам банка необходимо было совершать отправку или получение денежных переводов по системам «Золотая корона», «Контакт», «Юнистрим», «Астрасенд», UPT, Western Union, MoneyGram и RIA в любой валюте, которая доступна в системах.

Акция продолжится до 15 марта, и у клиентов еще есть шанс стать обладателями ценных призов. Doscredobank приглашает присоединиться и принять участие в акции. Подробнее с условиями можно ознакомиться на сайте www.dcb.kg.

«Поздравляем с Новым годом! Мы рады подвести итоги первого этапа нашей акции по международным денежным переводам без открытия счета. Благодарим клиентов за участие и ждем всех в следующем этапе акции», — отметила член правления Аида Ыбыкеева.

Информация о победителях опубликована на официальном сайте Doscredobank (www.dcb.kg).

Кол-центр: 8686 (звонок с мобильного бесплатный).