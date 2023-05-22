«РСК Банк» получил эколейбл «Лучшая практика управления отходами»

«РСК Банк» одним из первых банков в Кыргызстане стал обладателем сертификата соответствия и разрешения на право применения экомаркировки — лейбл «Лучшая практика управления отходами».
В минувшую пятницу состоялось торжественное мероприятие вручения эколейблов Green Waste Leaders — 2023, организатором которого выступает Международная сеть по управлению отходами в Кыргызстане WasteNet.kg.
Лейбл Best Recycle Practice — это независимая экологическая маркировка лучшей практики управления отходами путем внедрения раздельного сбора отходов в компании для последующей передачи их на переработку и вторичное использование.
Как один из крупнейших банков страны «РСК Банк» интегрирует в свою деятельность ESG-принципы, которые предусматривают ряд приоритетных направлений, в том числе и осознанное потребление.
Какие меры предпринимает банк в данном направлении?
- Безвредная утилизация всех отходов (пластик, макулатура, отработанные банкоматы, терминалы, лампочки и многое другое);
- Установка экобоксов в офисах банка для сортировки мусора;
- Разработка сувенирной экопродукции, безвредной для окружающей среды;
- Переход на электронный документооборот в целях минимизации отходов;
- Постоянное обучение персонала по организации системы управления отходами.
Получение эколейбла еще раз доказывает, что «РСК Банк» предпринимает серьезные меры для сохранения экологии и окружающей среды.
Лицензия НБ КР № 033, 033/1.
www.rsk.kg
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