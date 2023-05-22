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Бизнес

«РСК Банк» получил эколейбл «Лучшая практика управления отходами»

«РСК Банк» одним из первых банков в Кыргызстане стал обладателем сертификата соответствия и разрешения на право применения экомаркировки — лейбл «Лучшая практика управления отходами».

В минувшую пятницу состоялось торжественное мероприятие вручения эколейблов Green Waste Leaders — 2023, организатором которого выступает Международная сеть по управлению отходами в Кыргызстане WasteNet.kg.

Лейбл Best Recycle Practice — это независимая экологическая маркировка лучшей практики управления отходами путем внедрения раздельного сбора отходов в компании для последующей передачи их на переработку и вторичное использование.

Как один из крупнейших банков страны «РСК Банк» интегрирует в свою деятельность ESG-принципы, которые предусматривают ряд приоритетных направлений, в том числе и осознанное потребление.

Какие меры предпринимает банк в данном направлении?

  • Безвредная утилизация всех отходов (пластик, макулатура, отработанные банкоматы, терминалы, лампочки и многое другое);
  • Установка экобоксов в офисах банка для сортировки мусора;
  • Разработка сувенирной экопродукции, безвредной для окружающей среды;
  • Переход на электронный документооборот в целях минимизации отходов;
  • Постоянное обучение персонала по организации системы управления отходами.

Получение эколейбла еще раз доказывает, что «РСК Банк» предпринимает серьезные меры для сохранения экологии и окружающей среды.

Лицензия НБ КР № 033, 033/1.
www.rsk.kg
#рскбанк
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/266065/
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