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Бизнес

Подарки от Beeline в честь майских праздников

В этом году богатый на праздники май подарил кыргызстанцам длинные выходные, а это прекрасный повод провести время с семьей и друзьями. Чтобы возможность общения с близкими была по-настоящему безграничной, «Beeline Кыргызстан» приготовил подарки.

В честь праздников сотовый оператор дарит своим абонентам 2 гигабайта интернета и 30 бесплатных минут для международных звонков на номера «Билайн Россия» и «Beeline Казахстан».

Пакеты можно подключить только 5 или 6 мая в мобильном приложении «Мой Beeline». Срок действия пакетов — 24 часа с момента подключения.

— Мы поздравляем жителей Кыргызстана с майскими праздниками и желаем отлично провести выходные! — сказал генеральный директор Beeline Андрей Пятахин. — Пусть эти праздничные дни подарят множество положительных эмоций, заряд энергии и, конечно же, счастье общения с дорогими людьми. Будьте на связи с родными и близкими!

Beeline — 25 лет создания новых возможностей!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/264812/
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