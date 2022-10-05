Все абоненты, чьи устройства поддерживают технологию eSIM, с 5 октября 2022 года могут подключить инновацию в любом O!Store бесплатно.

eSIM — отличный способ получить на своем смартфоне второй номер, даже если ваш телефон не двухсимочный, как некоторые модели iPhone. Удобна технология будет тем, кто использует трекеры, ноутбуки и прочие компоненты «умных» домов (сигнализации, датчики, видеокамеры, бытовая техника и другое).

eSIM — та же SIM-карта, только без пластика. С нее можно звонить, выходить в интернет — все, к чему вы привыкли;

Разные номера для работы и личной жизни, легкое переключение между ними;

Подключение всего за пять минут!

Одно из главных преимуществ eSIM — безопасность. В случае кражи смартфона использовать телефон не получится, ведь загрузить новый профиль на устройство и удалить старый может только владелец виртуальной SIM. Извлечь eSIM из телефона нельзя, поэтому если смартфон украдут, он сразу потеряет ценность для преступника.

Выберите себе удобный тариф в сети О! с удобной формой оплаты — за неделю или сразу за четыре недели. На сайте www.o.kg вы найдете специальные предложения для смартфонов: от экономных пакетов с бесплатной связью в сети О! до безлимита с мобильным ТВ и кинотеатрами, тарифы для роутеров, модемов, выгодные семейные пакеты, а также варианты для умных устройств.

Как подключить eSIM

У вас должен быть смартфон, поддерживающий eSIM. Список актуальных моделей можно узнать по ссылке: https://o.kg/ru/chastnym-klientam/support/esim/. Приходите с паспортом в любой O!Store и получите уникальный QR-код для активации eSIM.

Все подробности использования eSIM, а также информацию о выгодных тарифах для подключения можно узнать на сайте o.kg.