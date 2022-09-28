Семеро кыргызстанцев уже выиграли iPhone 13. Стать участником лотереи просто

15 сентября стартовала лотерея, в рамках которой у каждого есть возможность выиграть один из 100 iPhone или автомобиль Hyundai Elantra.

Семеро кыргызстанцев уже выиграли iPhone 13 в первом розыгрыше. Победителями стали жители Бишкека, Оша, Кербена и Иссык-Кульской области.

«Мы были дома, когда нам позвонили и обрадовали. Приехали специально из села Чон-Орукту за призом. Приложением «Мой О!» пользуюсь около двух лет, чаще всего пополняю баланс. Выигрышный билет получил как раз за пополнение. Верьте и выигрывайте!» — поделился один из победителей Адилет Кокулбеков.

Следующий еженедельный розыгрыш семи iPhone 13 состоится уже завтра, 29 сентября. Прямая трансляция будет доступна на странице @my_o_kg в Instagram.

Принять участие просто и бесплатно. Достаточно установить приложение «Мой О!», пройти идентификацию и уже за это будут начислены лотерейные билеты.

Еще больше билетов можно получить за следующие действия:

пополнение баланса;

пополнение кошелька «О!Деньги»;

оплата товаров и услуг через «О!Деньги»;

покупки в магазинах O!Store.

Розыгрыш семи iPhone 13 проходит каждую неделю. Автомобиль Hyundai Elantra 2022 будет разыгран 22 декабря 2022 года.

Копите билеты и ловите свою удачу!

Подробные правила участие на сайте https://udacha.o.kg.

Установите приложение «Мой О!» из Google Play или App Store.

Период проведения лотереи на территории КР с 15 сентября 2022-го по 22 декабря 2022 года. Разрешение СРНФР при МЭиК КР № 284 от 8 сентября 2022 года. Все смартфоны сертифицированы.

Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис». Лицензии НБ КР № 2021030817, № 3022030817.