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Бизнес

Стартовал розыгрыш 100 iPhone и автомобиля. Принять участие просто и легко

15 сентября в Кыргызстане стартовала лотерея, в рамках которой будут разыграны 100 iPhone и автомобиль Hyundai Elantra 2022. Стать участником и выиграть здесь может каждый, ведь условия максимально просты, а участие абсолютно бесплатное.

Для получения лотерейных билетов достаточно пополнять баланс, пользоваться кошельком «О!Деньги», оплачивая товары и услуги, и совершать покупки в магазинах O!Store.

Помимо этого, билеты начисляются за регистрацию и идентификацию в приложении «Мой О!», а также за пополнение кошелька «О!Деньги».

Каждую неделю будет разыгрываться семь iPhone 13, розыгрыш автомобиля состоится 22 декабря. Победителей поможет определить генератор случайных чисел в присутствии специальной комиссии, а наблюдать за розыгрышами можно онлайн в прямом эфире на странице @my_o_kg в Instagram.

Первый розыгрыш семи iPhone 13 пройдет уже 22 сентября. Зарегистрируйтесь в приложении «Мой О!» и получите первые билеты для участия в лотерее!

Больше билетов — больше шансов выиграть!

Все подробности на сайте udacha.o.kg.

Период проведения лотереи на территории КР — с 15.09.2022 по 22.12.2022.
Разрешение СРНФР при МЭиК КР № 284 от 08.09.2022.
Подробности об организаторе лотереи, количестве призов, сроках на сайте udacha.o.kg.
Все смартфоны сертифицированы.
Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис».
Лицензии НБ КР № 2021030817, 3022030817.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/245072/
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