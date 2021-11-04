Платите за электроэнергию без комиссии через мобильное приложение MegaPay

С 4 ноября 2021 года автоматизированная система контроля и учета электроэнергии ОАО «Северэлектро» произведет в Бишкеке дистанционное отключение более 6,1 тысячи абонентов за дебиторскую задолженность.

Во избежание отключений абоненты MegaCom могут оплатить счета ОАО «Северэлектро» за потребленную электроэнергию через мобильное приложение MegaPay без комиссии.

Для этого необходимо:

скачать или обновить MegaPay в Google Play или App Store;

зайти в раздел «Оплата», выбрать вкладку «Северэлектро»;

указать лицевой счет и сумму оплаты, после чего подтвердить платеж.

Готово! Комиссия за услугу — 0 сомов.

MegaPay — ваш незаменимый помощник в повседневной жизни!