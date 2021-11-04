17:48
USD 84.77
EUR 98.21
RUB 1.19
Бизнес

Платите за электроэнергию без комиссии через мобильное приложение MegaPay

С 4 ноября 2021 года автоматизированная система контроля и учета электроэнергии ОАО «Северэлектро» произведет в Бишкеке дистанционное отключение более 6,1 тысячи абонентов за дебиторскую задолженность.

Во избежание отключений абоненты MegaCom могут оплатить счета ОАО «Северэлектро» за потребленную электроэнергию через мобильное приложение MegaPay без комиссии.

Для этого необходимо:

  • скачать или обновить MegaPay в Google Play или App Store;
  • зайти в раздел «Оплата», выбрать вкладку «Северэлектро»;
  • указать лицевой счет и сумму оплаты, после чего подтвердить платеж.

Готово! Комиссия за услугу — 0 сомов.

MegaPay — ваш незаменимый помощник в повседневной жизни!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/212697/
просмотров: 75
Версия для печати
Материалы по теме
Услуги ОАО «РСК Банк» в мобильном приложении MegaPay без комиссии
В 2021 году MegaCom пополнил бюджет на 763 миллиона сомов за счет покупки частот
Акция! Скидки на услуги онлайн-ККМ MegaKassa от ЗАО «Альфа Телеком»
MegaCom объявляет сбор средств для реабилитационного центра «Өмүр булагы»
При поддержке MegaCom в детской больнице № 3 Бишкека обновили ЛОР-отделение
MegaCom расширяет​ сеть 4G​ по всему Кыргызстану
Пройдите супербыструю онлайн-идентификацию в MegaPay
Оформляйте и оплачивайте электронный патент в MegaPay не выходя из дома
Нацбанку предлагают дать право покупки объектов приватизации
MegaCom поздравил соотечественников с Международным днем пожилых людей
Популярные новости
Временное изменение режима работы &laquo;Оптима Банка&raquo; Временное изменение режима работы «Оптима Банка»
&laquo;Откройте депозит&nbsp;&mdash; и&nbsp;получите подарок&raquo;: акция в&nbsp;честь 11-летия &laquo;Керемет Банка&raquo; «Откройте депозит — и получите подарок»: акция в честь 11-летия «Керемет Банка»
Услуги ОАО &laquo;РСК Банк&raquo; в&nbsp;мобильном приложении MegaPay без комиссии Услуги ОАО «РСК Банк» в мобильном приложении MegaPay без комиссии
В&nbsp;2021 году MegaCom пополнил бюджет на&nbsp;763 миллиона сомов за&nbsp;счет покупки частот В 2021 году MegaCom пополнил бюджет на 763 миллиона сомов за счет покупки частот
Бизнес
Платите за&nbsp;электроэнергию без комиссии через мобильное приложение MegaPay Платите за электроэнергию без комиссии через мобильное приложение MegaPay
Международные переводы с&nbsp;комиссией 0&nbsp;процентов в&nbsp;мобильном приложении RSK24 Международные переводы с комиссией 0 процентов в мобильном приложении RSK24
Нарендра Моди объявил о&nbsp;планах по&nbsp;достижению нулевого уровня выбросов к&nbsp;2070-му Нарендра Моди объявил о планах по достижению нулевого уровня выбросов к 2070-му
Временное изменение режима работы &laquo;Оптима Банка&raquo; Временное изменение режима работы «Оптима Банка»
4 ноября, четверг
17:45
«Кумтор» опровергает заявление Centerra о сокращении объема добычи золота «Кумтор» опровергает заявление Centerra о сокращении об...
17:39
Платите за электроэнергию без комиссии через мобильное приложение MegaPay
17:32
Назначен новый посол Азербайджана в Кыргызстане
17:23
Военные Узбекистана хотели подвинуть пограничный пост в сторону кыргызского села
17:11
Налоговая служба и бизнес-омбудсмен договорились о сотрудничестве