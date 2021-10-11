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Бизнес

Beeline инвестировал 360 миллионов сомов в увеличение скорости

Компания «Скай Мобайл» ТМ Beeline приобрела новый радиочастотный диапазон по Бишкеку в стандарте LTE. Это значит, что клиенты компании получат еще более качественный интернет, при котором скорость передачи данных сможет достигать 300 Мбит/с.

27 сентября на торги был выставлен радиочастотный спектр в диапазоне 2360-2400 МГц с шириной полосы 40 МГц для предоставления услуг широкополосного беспроводного доступа с временным разделением каналов (TDD) по Бишкеку. Cтандарт ТDD позволяет гибко настроить сеть на ресурсы, которые наиболее востребованы среди пользователей и направлены на передачу либо скачивание данных.

Стартовая цена вышеуказанного диапазона была определена в размере 12 миллионов 460 тысяч сомов. Организатором онлайн-аукциона выступило Государственное агентство связи при Министерстве цифрового развития. Торги проходили открыто, за их ходом можно было следить на портале ГАС в разделе аукционов. В онлайн-торгах принимали участие три оператора. По результатам победителем, предложившим наибольшую цену в 360 миллионов 64 тысячи сомов, стало ООО «Скай Мобайл».

«Запуск нового радиочастотного спектра позволит увеличить емкость нашей сети более чем в 2,5 раза. То есть Beeline сможет обеспечить качественными услугами в два раза больше жителей столицы, а максимальная скорость передачи данных в нашей сети составит до 300 Мбит/с», — говорит заместитель технического директора Beeline Алексей Скиданов.

Развитие инфраструктуры компании Beeline в Бишкеке в первую очередь определяется потребностями клиентов. Постоянная работа по улучшению качества услуг направлена на то, чтобы пользователи всегда были на связи со своими близкими и могли воспользоваться мобильным интернетом на максимальных скоростях.

Beeline — с заботой о вас и ваших близких.

 
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/209996/
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