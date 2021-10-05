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Бизнес

«Банк КЫРГЫЗСТАН» первым в КР запустил мгновенные переводы с «Тинькофф» на MBank

В сентябре 2021 года были успешно запущены денежные переводы по номеру телефона с приложения «Тинькофф» на мобильный банкинг MBank Online. «Банк КЫРГЫЗСТАН» является первым банком на рынке Кыргызской Республики, запустивший систему денежных переводов из России не только с «Тинькофф», но и со Сбербанком.

Денежные переводы из России — одна из приоритетных областей разработок для банка, и благодаря сотрудничеству с «Тинькофф» клиенты Банка КЫРГЫЗСТАН теперь получили еще один простой и быстрый способ получения денежных средств на свои карты. Отправить деньги через мобильное приложение банка «Тинькофф» в сторону пользователя MBank можно по номеру телефона получателя (в международном формате, пример: 996YYYXXXXXX).

Минимальная сумма отправки — 10 рублей, а комиссия составляет не более 1 процента. Перевод приходит моментально, а деньги зачисляются автоматически на сомовую карту банка.

Для «Банка КЫРГЫЗСТАН» проблемы и надежды соотечественников, из-за экономических условий вынужденных искать заработок за пределами страны, очень важны. Задача банка — предложить максимум возможностей и удобных финансовых сервисов для облегчения жизни клиентов и их близких.

«Мы, «Банк КЫРГЫЗСТАН», — банк с именем Родины, и мы заботимся о каждом кыргызстанце, который по тем или иным причинам работает за границей, — прокомментировали в банке. — Мы хотим, чтобы каждый рубль, заработанный соотечественниками за рубежом, обернулся надежной поддержкой и основой развития экономики».

Подробную информацию по переводам на MBank можно получить по номеру контакт-центра:

  • 3333;
  • +996 (556) 61 33 33 (WhatsApp);
  • на сайте «Коммерческого банка КЫРГЫЗСТАН»;
  • в социальных сетях @_bank_kyrgyzstan.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/209335/
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