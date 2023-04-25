Новое приложение MBusiness от MBANK: «умный» банкинг для умных предпринимателей

Впервые в Кыргызстане запускается высокотехнологичный, ориентированный на предпринимателей интернет-банкинг — MBusiness.
Это незаменимый инструмент для предпринимателей, которые ценят свое время и управляют финансами 24 часа в сутки, семь дней в неделю.
С помощью MBusiness оставьте бумажную работу и сконцентрируйтесь на развитии своего бизнеса:
- выполнение операций в национальной и иностранной валюте;
- обмен денег в девяти валютах (KGS/USD/EUR/KZT/RUB/JPY/GBP/CHF/CNY);
- отправка денежных средств по всему миру с помощью SWIFT;
- оформление и отправка финансовых документов в банк;
- начисление заработной платы одним нажатием;
- выполнение запросов и выписок.
MBusiness абонентская оплата — 0 сомов!
Преимущества MBusiness:
- управление всеми своими компаниями быстро и легко в одном месте — в личном кабинете;
- добавление пользователей и назначение подходящих ролей, что позволяет управлять правами доступа;
- контроль оплаты командировочных, представительских и хозяйственных расходов сотрудников вашей компании вместе с картой Visa Business.
MBusiness гарантирует — деньги под защитой системы безопасности банка.
Также можно воспользоваться круглосуточной поддержкой в чате или по телефону.
Чтобы начать использовать MBusiness нужно:
- Зарегистрироваться как клиент.
- Зарегистрировать организацию с данными о компании.
Подтвердить данные с необходимыми документами в выбранном отделении банка.
Зарегистрируйтесь прямо сейчас и получите доступ к новым возможностям управления своим бизнесом.
MBusiness — умный банкинг для умных предпринимателей!