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Бизнес

Новое приложение MBusiness от MBANK: «умный» банкинг для умных предпринимателей

Впервые в Кыргызстане запускается высокотехнологичный, ориентированный на предпринимателей интернет-банкинг — MBusiness.

Это незаменимый инструмент для предпринимателей, которые ценят свое время и управляют финансами 24 часа в сутки, семь дней в неделю.

С помощью MBusiness оставьте бумажную работу и сконцентрируйтесь на развитии своего бизнеса:

  • выполнение операций в национальной и иностранной валюте;
  • обмен денег в девяти валютах (KGS/USD/EUR/KZT/RUB/JPY/GBP/CHF/CNY);
  • отправка денежных средств по всему миру с помощью SWIFT;
  • оформление и отправка финансовых документов в банк;
  • начисление заработной платы одним нажатием;
  • выполнение запросов и выписок.

MBusiness абонентская оплата — 0 сомов!

Преимущества MBusiness:

  • управление всеми своими компаниями быстро и легко в одном месте — в личном кабинете;
  • добавление пользователей и назначение подходящих ролей, что позволяет управлять правами доступа;
  • контроль оплаты командировочных, представительских и хозяйственных расходов сотрудников вашей компании вместе с картой Visa Business.

MBusiness гарантирует — деньги под защитой системы безопасности банка.

Также можно воспользоваться круглосуточной поддержкой в ​​чате или по телефону.

Чтобы начать использовать MBusiness нужно:

  1. Зарегистрироваться как клиент.
  2. Зарегистрировать организацию с данными о компании.

Подтвердить данные с необходимыми документами в выбранном отделении банка.


Зарегистрируйтесь прямо сейчас и получите доступ к новым возможностям управления своим бизнесом.

MBusiness — умный банкинг для умных предпринимателей!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/264144/
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