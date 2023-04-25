Новое приложение MBusiness от MBANK: «умный» банкинг для умных предпринимателей

Впервые в Кыргызстане запускается высокотехнологичный, ориентированный на предпринимателей интернет-банкинг — MBusiness.

Это незаменимый инструмент для предпринимателей, которые ценят свое время и управляют финансами 24 часа в сутки, семь дней в неделю.

С помощью MBusiness оставьте бумажную работу и сконцентрируйтесь на развитии своего бизнеса:

выполнение операций в национальной и иностранной валюте;

обмен денег в девяти валютах (KGS/USD/EUR/KZT/RUB/JPY/GBP/CHF/CNY);

отправка денежных средств по всему миру с помощью SWIFT;

оформление и отправка финансовых документов в банк;

начисление заработной платы одним нажатием;

выполнение запросов и выписок.

MBusiness абонентская оплата — 0 сомов!

Преимущества MBusiness:

управление всеми своими компаниями быстро и легко в одном месте — в личном кабинете;

быстро и легко в одном месте — в личном кабинете; добавление пользователей и назначение подходящих ролей, что позволяет управлять правами доступа ;

; контроль оплаты командировочных, представительских и хозяйственных расходов сотрудников вашей компании вместе с картой Visa Business.

MBusiness гарантирует — деньги под защитой системы безопасности банка.

Также можно воспользоваться круглосуточной поддержкой в ​​чате или по телефону.

Чтобы начать использовать MBusiness нужно:

Зарегистрироваться как клиент. Зарегистрировать организацию с данными о компании.

Подтвердить данные с необходимыми документами в выбранном отделении банка.



