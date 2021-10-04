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Бизнес

«Керемет Банк» запускает программу беспроцентного кредитования бизнеса

ОАО «Керемет Банк» и Государственное агентство по управлению бюджетными кредитами при Министерстве экономики и финансов Кыргызской Республики заключили соглашение «Об экстренной поддержке микро, малого и среднего бизнеса».

Со стороны «Керемет Банка» соглашение о сотрудничестве подписал председатель правления Рысбек Токтогулович Токтогул, со стороны Госагентства по управлению бюджетными кредитами — директор Жусубали Кыргызбаевич Торомаматов.

Проект, финансируемый Всемирным банком и Азиатским банком инфраструктурных инвестиций, направлен на восстановление деятельности отечественного бизнеса, пострадавшего в результате пандемии COVID-19.

Средства, выделяемые в виде беспроцентного кредита сроком до 18 месяцев, будут выдаваться по двум направлениям:

  • I направление — предприниматели, имеющие мелкий бизнес и работающие на основе патента;
  • II направление — малые и средние предприятия, которые нанимают сотрудников и работают как юридические лица или индивидуальные предприниматели.

Данная модель сотрудничества — это отличный шанс для предпринимателей воспользоваться беспроцентными кредитными ресурсами для устранения негативных последствий в бизнесе от COVID-19 и скорейшего восстановления полноценной деятельности.

 

«Керемет Банк» рад стать частью важного социального проекта, который однозначно окажет положительное влияние на восстановление отечественного бизнеса в стране и улучшение экономики Кыргызской Республики в целом.

Условия кредитования в рамках данной программы будут объявлены после завершения организационных вопросов между банком и агентством. Все вопросы о данном проекте и других услугах банка можно уточнить в круглосуточном контакт-центре «Керемет Банка» по телефонам: 0 312 55 44 44, 0 557 55 44 44 — WhatsApp.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/209164/
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