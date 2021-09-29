«Сбербанк» и «Банк КЫРГЫЗСТАН» подписали соглашение о сотрудничестве

27 сентября 2021 года было подписано соглашение о развитии стратегического сотрудничества между «Сбербанком» и «Банком КЫРГЫЗСТАН», которое предусматривает внедрение новых для КР сервисов и технологий в сфере телемедицины, лицевой и голосовой биометрии, а также в области быстрого и надежного трудоустройства в России.

«Сбер» активно развивает сотрудничество с международными партнерами, предлагая новые решения и сервисы нашей экосистемы. Благодаря подписанному с «Коммерческим банком КЫРГЫЗСТАН» соглашению мы планируем предоставлять гражданам качественное высокотехнологичное обслуживание по целому ряду сервисов и услуг экосистемы «Сбера». Этот проект, который сегодня реализуется совместно с нашим кыргызским партнером, мы намерены масштабировать и на другие страны СНГ», — отметил Анатолий Попов, заместитель председателя правления ПАО «Сбербанк».

В ближайшем будущем кыргызстанцы получат доступ к сервисам экосистемы «Сбера», таким как «Работа.ру», «СберЗдоровье» и ряду других услуг, ставших популярными в России.

«Банк КЫРГЫЗСТАН» совместно со «Сбербанком» готовит инновационные продукты и предложения для граждан КР, выезжающих в РФ, интересные условия для наших трудовых мигрантов, работающих на территории России. Уже сейчас клиенты нашего банка могут переводить средства напрямую по номеру телефона со «СберБанк Онлайн» на MBank на выгодных условиях, и впоследствии количество и возможности предоставляемых сервисов будут постоянно расти», — сказал Жаркынбек Сагындыков, председатель правления ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН».

Ранее «Банк КЫРГЫЗСТАН» первым на банковском рынке КР запустил мгновенные переводы между картами «Сбербанка» и мобильным приложением MBank, сделав перевод средств из России в Кыргызстан и наоборот удобным и не требующим посещения отделений банка. Ожидается, что подписание соглашения между финансовыми институтами еще более укрепит тесное экономическое сотрудничество между двумя государствами и послужит импульсом для цифровых инноваций в банковской сфере республики.

Подробнее на сайте «Коммерческого банка КЫРГЫЗСТАН».