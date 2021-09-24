Вместе против туберкулеза. Кыргызстан расширяет возможности борьбы с болезнью

В Бишкеке подведены первые итоги проекта «Вместе против туберкулеза», реализуемого общественным фондом «AFEW-Кыргызстан» в партнерстве с ОФ KNCV-KG при поддержке партнерства «Стоп ТБ/UNOPS». Стартовавший в октябре прошлого года проект нацелен на то, чтобы частные медицинские учреждения участвовали в выявлении туберкулеза среди населения.

«Предпосылкой для создания проекта послужила пандемия коронавируса, вместе с началом которой в стране упала выявляемость случаев туберкулеза. Вся государственная медицинская система сфокусировалась на борьбе с COVID-19», — говорит менеджер проекта Елена Жирнова.

Фото организаторов. Елена Жирнова, менеджер проекта

По закону все противотуберкулезные мероприятия прежде осуществлялись только государственными медицинскими учреждениями, у пациентов не было возможности обратиться в частные клиники, чтобы выявить заболевание на ранних стадиях. Авторы проекта инициировали изменения нормативно-правовой базы с тем, чтобы у людей такая возможность появилась.

Проект охватил Бишкек, Чуйскую область, которые считаются регионами с наибольшим количеством случаев туберкулеза, а также Нарынскую, Таласскую и Иссык-Кульскую области. Изначально участие в нем приняли 47 частных медицинских организаций. Сегодня их больше 50.

Больше 80 специалистов частных медицинских структур прошли обучающие тренинги по вопросам туберкулеза. Акцент делался на инструкцию по выявлению случаев заболевания, разработанную рабочей группой. С начала февраля прошедшие обучение сотрудники приступили к работе.

Заместитель министра здравоохранения Бакыт Джангазиев отметил, что государственно-частное партнерство в сфере противодействия туберкулезу не является попыткой государства переложить все функции или проблемы на плечи частного бизнеса.

Это координация и совместные усилия для выявления и диагностирования туберкулеза. Пациенты с симптомами болезни и раньше обращались за помощью в частные клиники, но в них не всегда знали, как помочь человеку. Теперь же мы сможем теснее работать в этом направлении. Бакыт Джангазиев

За шесть месяцев в рамках проекта 12 тысяч 220 кыргызстанцев прошли скрининг на основные симптомы туберкулеза, у 1 тысячи 281 из них заподозрили туберкулез. Благодаря качественной диагностике у 107 человек удалось выявить заболевание и начать лечение.

«Мы должны идти к тому, чтобы в будущем направить наши совместные усилия не только на выявление болезни, но и на лечение и последующую реабилитацию. Примеры удачного частного партнерства в сфере медицины у нас есть. Например, центры гемодиализа. Государство не может позволить себе дорогостоящее оборудование, но может купить услугу у частника, тем самым обеспечив граждан необходимой медпомощью и социальными гарантиями», — считает глава Наццентра фтизиатрии Мадамин Каратаев.

Фото 24.kg. Мадамин Каратаев, глава Наццентра фтизиатрии

Стоит отметить, что туберкулез сегодня является одной из 10 главных причин смерти в мире. В свою очередь в Кыргызстане растет число пациентов, у которых диагностируется устойчивая к медикаментам форма болезни. За последние десять лет их число возросло больше чем в два раза.

Проект «Вместе против туберкулеза» рассчитан до апреля 2022 года. В дальнейшем реализующие его фонды планируют привлечь финансирование с тем, чтобы продолжить его в южных регионах республики.