В Бишкеке в конференц-зале Bellagio Banquet Hall 6 октября 2021 года компания «Газкомм» проведет ознакомительную презентацию и подробно расскажет о том, что же такое газовое отопление, предложит эффективные типы решений по всем направлениям газификации в Бишкеке и не только.

В рамках презентации будут рассмотрены основные вопросы — первоначально будет сделан акцент на том, что газовое отопление — это самое экологичное топливо, и важно сделать выбор в пользу газового отопления. Все это представляет собой колоссальный объем работы и делегированием всех процессов разным подрядчикам. Компания «Газкомм» презентует пути решения всех вопросов, связанных с газовым отоплением. Комплексный подход по всем направлениям газификации.

Компания «Газкомм» — лицензированная компания, которая реализует различные по сложности проекты по отоплению и газификации объектов коммерческого назначения и жилой недвижимости: многоэтажных жилых домов, участков и частных домовладений.

«Забота об экологии стала одним из главных трендов нашего времени и часто ассоциируется с расходами. Мы предлагаем лучшее решение данной проблемы, доказано, что переход на газовое отопление — это фактор улучшения экологии, а для Бишкека это значимая проблема в период отопительного сезона», — отметил глава компании по газификации Айдин Султанбеков.

«Начиная от изыскательных работ и проектирования, заканчивая установкой и запуском отопительного оборудования. Мы в компании «Газкомм» убеждены, что все сопутствующие работы можно и нужно доверить одному подрядчику! Для понимания мы берем на себя: расчет нагрузок, проектирование, согласование, подбор оборудования, строительно-монтажные работы, запуск и сервисное обслуживание, которое не может предложить ни одна компания. Все это в рамках одного коммерческого предложения», — сообщил директор компании Айдин Султанбеков.

Стоит отметить, что компания «Газкомм» является представителем компании Bosch по отопительному оборудованию. «Приоритетное направление нашей деятельности — газификация «под ключ» с устранением всех барьеров на пути к решению поставленной задачи с использование только самых качественных и поверенных материалов и оборудования. Этот факт позволил нам вступить в конкуренцию на рынке отопительного оборудования с другими компаниями», — добавил Айдин Султанбеков.

Для участия в презентации приглашения получили представители строительного бизнеса Кыргызстана, включая лидирующие строительные компании, надзорные заинтересованные органы (Бишкекглавархитектура, Госэкотехинспекция, департамент государственной экспертизы), ОсОО «Газпром Кыргызстан», ведущие проектные организации, представители Национального Энергохолдинга и другие.

Дата презентации: 6 октября 2021 года.

Время: 11.00.

Адрес: конференц-зал Bellagio Banquet Hall.