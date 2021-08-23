Когда не можешь бросить курить. Насколько опасен никотин, проверяли эксперты

Какова реакция организма человека на никотин? Есть ли от него польза и действительно ли никотин так вреден, как о нем говорят, и даже может вызвать рак? Эксперты проверили это утверждение и выяснили, так ли это на самом деле. При этом они использовали данные научных исследований за последние десятилетия.

Никотин кругом

Ученые говорят, что человек употребляет никотин ежедневно, даже не подозревая об этом. Никотин является алкалоидом — органическим соединением природного происхождения и содержится во многих овощах (что является компонентом здорового питания), таких как томат, картофель, баклажан, сладкий перец. Однако концентрация никотина в них составляет всего 2,7-9,1 миллиграмма на килограмм продукта, что значительно ниже, чем в листьях и стеблях табака (1,5-2,2 процента от сухой массы листьев).

Среди факторов воздействия никотина на организм есть и такой эффект, как подавление аппетита, что приводит к снижению массы тела. Это доказано исследованием, проведенным в Хельсинском университете.

Следует отметить, что никотин обладает и обезболивающими свойствами. Это подтверждено независимыми исследованиями Медицинского университета Вакаямы (Япония) и группой ученых под руководством Джозефа Дитре из Сиракузского университета. Исследования показали, что регулярное употребление никотина увеличивает такие гормоны, как эндорфин и энкефалин в спинном мозге, — этим обеспечивается его анальгетический эффект.

А может, дело не в нем?

Традиционная сигарета — это не только никотин в табаке. Это еще и быстро горящая бумага, добавки для вкуса и запаха, фильтр, который задерживает лишь малую часть вредных веществ, выделяемых при горении.

Как только курильщик прикуривает сигарету, температура ее горения достигает 600 градусов и по мере приближения к фильтру становится выше. А в продуктах горения содержится до 7 тысяч веществ, как минимум 69 из которых — канцерогены и опасны для здоровья человека.

Первыми под удар попадают органы дыхания — в 90 процентах случаев рак легких вызван вредоносным воздействием табачного дыма.

Эта же причина относится к 30 процентам всех случаев рака, в том числе ротовой полости. И речь не только о раке. Компоненты горения обычной сигареты негативно влияют на органы пищеварения, почки, сердце и вызывают такие болезни, как язва желудка, панкреатит, атеросклероз, повреждение сосудов. И это далеко не весь список — ежегодно от болезней, вызванных традиционным курением, в мире умирает 7 миллионов человек.

Тем не менее люди продолжают курить. По статистике, в мире на сегодня курит каждый пятый взрослый человек. Ведь курение — это еще и психологическая зависимость, помимо физиологической. Вероятно, поэтому повышение цен на сигареты, радикальные запреты и пугающие картинки на пачках не дают должного результата в борьбе с курением, а никотин-заместительная терапия работает только в 10 процентах случаев.

Поэтому развитые страны выступают за концепцию снижения вреда и предлагают курильщикам, которые не могут сразу отказаться от привычки, переходить на бездымные альтернативы: электронные сигареты, вейпы, нагреваемый табак. Исследования показывают, что изделия с нагреваемым табаком производят на 95 процентов меньше вредных веществ, чем сигареты, так как табак в них не горит, а нагревается, образуя пар.

Исследователи считают, что никотин не является основным источником заболеваний, связанных с курением. Вред здоровью, зачастую непоправимый, наносят токсичные соединения в дыме сигарет, выделяемые в процессе горения.

Они также напоминают, что важно знать: хотя использование бездымных продуктов является намного менее вредным, чем курение обычных сигарет, оно не исключает всех рисков для здоровья. Самый безопасный выбор — не курить вообще.