В Бишкеке пройдет первый форум по электронной коммерции e-Commerce EXPO 2021

В Бишкеке 30 сентября пройдет первый форум по электронной коммерции в Кыргызской Республике, реализуемый Ассоциацией электронной коммерции при поддержке Министерства экономики и финансов Кыргызской Республики и коммерческого банк Demir Bank.

Целью мероприятия является развитие рынка электронной коммерции в КР. На мероприятии будут выступать представители крупнейших международных компаний по электронной торговле.

Ассоциация электронной коммерции — это группа компаний, работающие над развитием электронной коммерции в Кыргызской Республике. Основная цель ассоциации — представлять интересы онлайн-бизнеса в Кыргызстане, оказание экспертной поддержки онлайн-бизнесу для выхода на глобальные рынки и создание площадки для нетворкинга между членами ассоциации.

На e-Commerce EXPO 2021 будут выступать представители крупнейших компаний как: Wildberries, Payoneer, Glovo, PayBox, In Sales, Ooba.kg, Namba One и другие эксперты, которые расскажут:

— про маркетплейсы;

— про финансовые платежи;

— про транспортную логистику;

— про инфраструктуру;

— про опыт в торговле на международных площадках.

Этот форум будет интересен широкой аудитории, для крупного бизнеса с точки зрения разделения диверсификации стратегии онлайн и офлайн, для малого и среднего бизнеса, в части расширения своей аудитории и расширения рынка сбыта.

Участники смогут применить полученные новые знания, инструменты и техники, повторить опыт спикеров на зарубежных площадках и опробовать новые решения для своего бизнеса.

Участников мероприятия ждет уникальная программа, где каждый найдет интересную для него тему.

Ознакомиться с подробностями программы можно по ссылке и по номеру: 0555 00 27 30.

Билеты можно приобрести здесь.

ИА «24.kg» — медиапартнер форума.