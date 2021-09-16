В Бишкеке пройдет первый форум по электронной коммерции e-Commerce EXPO 2021

В Бишкеке 30 сентября пройдет первый форум по электронной коммерции в Кыргызской Республике, реализуемый Ассоциацией электронной коммерции при поддержке Министерства экономики и финансов Кыргызской Республики и коммерческого банк Demir Bank.
Целью мероприятия является развитие рынка электронной коммерции в КР. На мероприятии будут выступать представители крупнейших международных компаний по электронной торговле.
Ассоциация электронной коммерции — это группа компаний, работающие над развитием электронной коммерции в Кыргызской Республике. Основная цель ассоциации — представлять интересы онлайн-бизнеса в Кыргызстане, оказание экспертной поддержки онлайн-бизнесу для выхода на глобальные рынки и создание площадки для нетворкинга между членами ассоциации.
На e-Commerce EXPO 2021 будут выступать представители крупнейших компаний как: Wildberries, Payoneer, Glovo, PayBox, In Sales, Ooba.kg, Namba One и другие эксперты, которые расскажут:
— про маркетплейсы;
— про финансовые платежи;
— про транспортную логистику;
— про инфраструктуру;
— про опыт в торговле на международных площадках.
Этот форум будет интересен широкой аудитории, для крупного бизнеса с точки зрения разделения диверсификации стратегии онлайн и офлайн, для малого и среднего бизнеса, в части расширения своей аудитории и расширения рынка сбыта.
Участники смогут применить полученные новые знания, инструменты и техники, повторить опыт спикеров на зарубежных площадках и опробовать новые решения для своего бизнеса.
Участников мероприятия ждет уникальная программа, где каждый найдет интересную для него тему.
Ознакомиться с подробностями программы можно по ссылке и по номеру: 0555 00 27 30.
Билеты можно приобрести здесь.
ИА «24.kg» — медиапартнер форума.