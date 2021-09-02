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Бизнес

Кто выиграл квартиру в Бишкеке? Объявлен победитель акции «Счастливый ключ»

Друзья! Во вторник, 31 августа, в день 30-летия независимости Кыргызской Республики в столичном Парке здоровья определился победитель совместной акции «Счастливый ключ» от оператора сотовой связи MegaCom и строительной компании CAPSTROYKG.

Счастливым обладателем главного приза — двухкомнатной квартиры в жилом комплексе «Ак-Марал 2» в центре Бишкека — стал Улукбек Нишанов. В торжественной обстановке организаторы вручили ему сертификат победителя.

Кроме того, были названы имена счастливчиков, занявших по итогам акции 2-4-е места. Ими стали:

  • 2-е место — Данияр Саламатов;
  • 3-е место — Таалайкуль Сулайманова;
  • 4-е место — Виталий Резин.

Каждому из них были вручены сертификаты на сумму 300 тысяч сомов на приобретение недвижимости от компании CAPSTROYKG.

Не остались без подарков и зрители грандиозного финала акции «Счастливый ключ». Популярные артисты Кыргызстана АСКО, BAKR, Жийдеш Идирисова и Кудайберди Айтбосунов подарили кыргызстанцам свои нетленные хиты. За позитивное настроение гостей мероприятия отвечали энергичные ведущие Актан Рыскельдиев и Ильгиз Куватбек из 1.1Studio, разыгравшие среди самых активных зрителей фирменные призы от организаторов.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/205863/
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