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Бизнес

Успейте оплатить налоги с «Керемет Банком» в считанные минуты в любой момент

Государственная налоговая служба Кыргызской Республики напоминает о приближающихся сроках уплаты ряда налогов. У кыргызстанцев осталась последняя неделя, чтобы исполнить свои налоговые обязательства: до 1 сентября — за транспортные средства, до 2 сентября — за жилую недвижимость и землю (на придомовые, приусадебные и садово-огородные участки).

Благодаря современным цифровым решениям «Керемет Банка» налоги на землю, жилье и транспорт можно заплатить, используя мобильный или интернет-банкинг. Для совершения онлайн-платежа надо найти раздел «Налоги и штрафы»: в интернет-банкинге — на официальном сайте банка, в мобильном приложении — во вкладке «Платежи». Далее выбрать вид налога — «Налоги физических лиц и ИП» — и ввести данные налогоплательщика, заполнив поля:

  • для налога на транспорт указываем область, город/район, аил/аймак регистрации движимого имущества, ИНН владельца, государственный номер транспорта и сумму налога, подлежащую оплате (можно рассчитать с помощью сайта Государственной налоговой службы КР);
  • для налога на жилье и земельный налог указываем область, город/район, аил/аймак нахождения недвижимого имущества, ИНН владельца и сумму налога, подлежащую оплате.

Нажать кнопку «ОПЛАТИТЬ» — и дело сделано! Комиссия за платеж составит всего 10 сомов. Сгенерированный чек об оплате рекомендуется распечатать, чтобы предъявить его по требованию проверяющих структур.

Держатели банковских карт, не имеющие доступа к системе банкинга «Керемет Банк», для оплаты налогов могут воспользоваться кассами банка, а также банкоматами и платежными терминалами, следуя подсказкам на экране.

Одно из весомых преимуществ «Керемет Банка»: любой кыргызстанец может стать клиентом банка удаленно, заказав себе платежную карту и подключив интернет-банкинг. Через онлайн удобно оплачивать и другие категории налогов, а также услуги коммунальных служб, интернет-провайдеров, мобильных операторов и других поставщиков, причем по многим позициям абсолютно бесплатно.

Оплачивая безналичным способом вместе с «Керемет Банком», вы экономите время и минимизируете социальные контакты!

Для получения подробной информации можно обратиться в контакт-центр ОАО «Керемет Банк» по телефону +996 (312) 55 44 44, +996 (557) 55 44 44 (WhatsApp), по электронной почте call-center@keremetbank.kg и непосредственно в точки обслуживания.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/205035/
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