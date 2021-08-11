Услуги «Айыл Банка» в мобильном приложении MegaPay без комиссии!

Функционал мобильного приложения MegaPay (доступен для скачивания в Google Play и App Store) пополнился новыми удобными сервисами. Отныне клиенты ОАО «Айыл Банк» могут совершать финансовые операции в считанные секунды всего в несколько кликов и с нулевой комиссией!

Список услуг MegaPay, доступных клиентам «Айыл Банка»:

пополнение расчетного счета;

погашение кредита;

пополнение депозитного счета.

Комиссия — 0 сом!

Используя мобильное приложение MegaPay, пользователи могут оплатить более 500 сервисов и услуг со своего смартфона, в том числе рассчитаться за коммунальные услуги, сотовую связь, интернет, штрафы за нарушение ПДД и так далее.

MegaPay — плати с баланса телефона!