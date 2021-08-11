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Бизнес

ГНС поблагодарила ЗАО «Альфа Телеком» за запуск проекта по маркировке товаров

Государственная налоговая служба при Министерстве экономики и финансов Кыргызской Республики в лице заместителя председателя Адилета Дубанаева выразила благодарность IT-специалистам ЗАО «Альфа Телеком» (торговый знак MegaCom) за успешный запуск Национальной системы маркировки товаров средствами цифровой идентификации для табачной и алкогольной продукции в Кыргызстане с 1 июля 2021 года.

Напомним, маркировка товаров реализуется в рамках национального проекта фискализации налоговых процедур «Смарт Салым».

Информационная система маркировки товаров является прогрессивным и инновационным продуктом, который позволит защитить потребителей от контрафактной (поддельной) продукции и обеспечить надлежащее качество потребляемых товаров.

Как отметил Адилет Дубанаев, маркировка товаров является одним из важных направлений интеграции и углубления сотрудничества в рамках Евразийского Экономического Союза и реализуется при активной поддержке со стороны правительства Российской Федерации. Благодаря наличию квалифицированных IT-специалистов MegaCom появилась возможность для адаптации, модернизации и технического сопровождения подобных масштабных информационных систем.

Справочно: в январе 2021 года в Кыргызстане была запущена маркировка обувной продукции, в мае 2021 года — маркировка отдельных групп товаров легкой промышленности, экспортируемых на территорию Российской Федерации.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/203693/
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