Интервью с председателем правления ОАО «РСК Банк» Азизбеком Оморкуловым

В этом году ОАО «РСК Банк» отмечает 25-летний юбилей со дня образования. В честь знаменательной даты председатель правления «РСК Банка» Азизбек Оморкулов рассказал о деятельности банка, о том, как совмещать любимую работу и хобби, а также поделился своей формулой успеха, которая помогла ему достичь карьерного роста и спортивных побед.

— В достижении успеха нужны цель, дисциплина и труд. Это три кита, на которых зиждется любое свершение, — твердо убежден Азизбек Оморкулов.

Ведь именно благодаря данным качествам Азизбек Оморкулов, начинавший с простого секретаря, добился колоссального карьерного роста и спортивных побед. О будущем банковской сферы и о том, как совмещать любимую работу и хобби, в нашем интервью.

— Азизбек Пазылбаевич, с чего началась Ваша карьера?

— Это любопытная история. Будучи студентом четвертого курса Кыргызско-Российского Славянского университета, я проходил практику в Национальном банке. Однажды в коридоре встретил сотрудницу отдела кадров «Кыргызпромстройбанка», которая предложила пройти собеседование на место секретаря председателя правления. Тогда она заранее предупредила, что руководитель ценит краткость, четкость и... начищенную обувь. В итоге из шести претендентов интервью прошел я. Это был мой старт в банковской сфере.

— Хороший старт?

— О да! Руководитель был очень жесткий, но суперпрофессионал. Мне хотелось научиться у него всему, поэтому напрашивался в совместные командировки и деловые встречи.

— И чему Вы научились за время работы с ним?

— Гибкости, контролю эмоций и дисциплине. А еще он говорил, что скромность украшает тех, кому нечем хвастаться. У кыргызов даже есть пословица: «Өнөрүң болсо өргө чап» (смеется). Сегодня, по прошествии стольких лет, я понимаю, что тот период стал своего рода отправной точкой моей карьеры.

— Азизбек Пазылбаевич, как Вы заработали первые деньги?

— Это было в школьные годы. По совету родителей я продавал яблоки, самостоятельно собирая их в саду у дедушки. В итоге на вырученные деньги купил кроликов. В те годы разведение кроликов было моим увлечением, которое постепенно переросло в бизнес и приносило доход.

— Вы уже тогда были очень целеустремленным. Может, у вас есть своя формула успеха?

— Да. Для меня успех — это цель (мотивация) + дисциплина + труд + удача.

— А что для Вас значит дисциплина?

— Сила воли и усердие. Когда ты не сдаешься, несмотря на провалы. Продолжаешь пробовать и оттачивать навыки. И все это вкупе приводит нас к реализации целей, а иногда и сверхцелей.

— Это как?

— Приведу пример. Я родился во Фрунзе, прожил здесь до пяти лет. Позднее по работе отца наша семья переехала в Джалал-Абад. В памяти остались яркие воспоминания о столице, поэтому очень хотелось приехать во Фрунзе. Цель была, а как ее достигнуть простому школьнику? Ответ: победить в олимпиаде и поехать на республиканский этап в столицу. В 10-м классе мне это удалось.

Я был настолько впечатлен поездкой во Фрунзе, что решил повторить опыт в 11-м классе. Полгода очень усердно занимался математикой и в итоге выиграл в республиканской олимпиаде. А победителей данного этапа отправляли на международные соревнования. И вот благодаря труду и дисциплине в 1997 году я съездил в Аргентину на IMO-97 (International Mathematical Olympiad). Это и было достижением сверхцели.

— Азизбек Пазылбаевич, поговорим о Вашей деятельности в «РСК Банке». У Вас есть собственная модель управления?

— Я прослушал много разных курсов, прошел авторитарную школу управления. Но сам выбрал демократичный стиль руководства.

Глубоко убежден, что надо прислушиваться к каждому сотруднику и поучиться у них. У нас есть люди с огромным потенциалом, которых мы просто обязаны поддержать и помочь раскрыть их таланты.

— Чаще всего Вы лично проводите собеседования. Какие качества в человеке для Вас важны при найме на работу?

— Первостепенны порядочность, честность, целеустремленность и стабильность. Если специалист с опытом, смотрю на его профессионализм. И еще очень ценю позитивных людей.

— А какая, по Вашему мнению, идеальная команда?

— Коллектив должен быть дружным, сплоченным, словно единое целое. Знаете, эту идею можно проиллюстрировать примером пальцев руки. Несмотря на отличия друг от друга, они работают командно. Так и с коллективом. Насколько бы сотрудники ни различались между собой, но, двигаясь в одном направлении, они добьются прекрасных результатов.

— Азизбек Пазылбаевич, какие собственные достижения в работе вызывают у Вас гордость?

— Горжусь тем, что «РСК Банк» в своей деятельности активно применяет IT-решения. Мы внедрили мобильный банкинг, электронный документооборот, создали уникальный проект по выдаче пенсий, пособий в отдаленных точках страны вместе с «Кыргыз почтасы», упрощаем оформление кредитов через систему «Тундук» и многое другое.

«РСК Банк» становится инновационным, современным, удобным, оставаясь при этом надежным.

— Можете рассказать о социальной работе, проводимой банком?

— Твердо убежден, что крупные предприятия, помимо основной деятельности должны уделять внимание и корпоративной социальной ответственности. К примеру, наш банк активно занимается благотворительностью. Мы оказываем помощь малоимущим семьям, детям-сиротам, людям с ограниченными возможностями здоровья, ветеранам. Не могу не отметить, что в прошлом году мы поддержали медиков страны, закупив СИЗы, кислородные концентраторы и необходимые медикаменты. Весной этого года банк перевел денежные средства для жителей Баткенской области, которые пострадали в ходе конфликта на границе с Таджикистаном.

Мы даже стали пионерами среди банков страны, начав поддерживать спортивные марафоны. На мой взгляд, именно «РСК Банк» превратил занятие спортом в тренд среди работников финансовой сферы. Благодаря чему у многих изменилось восприятие слова «банкир», которое ранее ассоциировалось со скучным человеком, целыми днями сидящим за компьютером. Нет, сегодня сотрудник банка — это энергичный, креативный, спортивный человек, активно участвующий в социальной жизни государства.

— А какая работа ведется «РСК Банком» на международной арене?

— «РСК Банк» является членом Межбанковского объединения Шанхайской организации сотрудничества (МБО ШОС). За эти годы у нас сложились крепкие партнерские отношения со всеми членами МБО ШОС. Знаете, когда я осознал, что «РСК Банк» работает с мировыми гигантами? На одном из заседаний Шанхайской организации сотрудничества с докладом выступали руководители банков, стран — участниц ШОС. Моя очередь была после коллег из Китая, России и Казахстана. В ходе речи они стали озвучивать просто огромные цифры. До сих пор помню активы банка Китая — $3,8 триллиона! А в моем отчете была цифра роста $25 миллионов. Тогда я быстро перевел доллары в сомы и зачитал немалую сумму.

С тех пор на международных площадках мы проявили себя как продвинутый банк, который четко отстаивает позиции и выполняет все свои обязательства. В рамках сотрудничества нам удалось почти невозможное — перевести кредитные линии ГБРК на беззалоговую основу. Кроме того, мы регулярно отправляем сотрудников на обучение за границу.

— Азизбек Пазылбаевич, расскажите, с чего началось Ваше увлечение бегом?

— Было две причины: осознание, что у меня лишний вес, и огромное желание подняться на пик Ленина. Я начал тренироваться, стал участвовать в марафонах и потихоньку втянулся. Сейчас каждое утро делаю пробежку до 10 километров.

— А пик Ленина в итоге покорили?

— Да, исполнил свою мечту. Это непередаваемо — стоять на вершине одной из самых высоких гор мира на высоте 7 тысяч 134 метра.

— Значит, это хорошо, когда работники занимаются спортом?

— Конечно. Ведь у спортсменов прекрасное самочувствие, они бодры и позитивны. Однако очень важно, чтобы это было любительское увлечение, так как профессиональный спорт отнимает много времени. А работа страдать не должна.

— Поделитесь секретом, как Вы успеваете и работать, и заниматься спортом?

— Необходимо выстроить правильный тайм-менеджмент. Оптимальное распределение времени — очень важный инструмент, над совершенствованием которого надо трудиться. Подумайте сами, ведь у успешных людей мира в сутках столько же часов, сколько и у нас. Но при этом разница между нами огромная!

— Каким Вы видите банк в будущем?

— Банки были, есть и будут. Возможно, изменится форма с применением новых технологий, но финансовые институты всегда останутся посредниками между населением и бизнесом.

Миссия у нашей сферы одна — поддерживать население и выступать кровеносной системой экономики.

— Что бы Вы хотели сказать начинающим банкирам?

— Зачастую все, кто приходит, вкладываются в дело ровно столько, сколько составляет их заработная плата. А надо больше. Необходимо работать увлеченно, от души: тебе дали одно задание — выполни два. Тогда успех обязательно придет.

— Азизбек Пазылбаевич, в этом году «РСК Банку» исполнилось 25 лет. Какие мысли Вас посещают сегодня?

— Да, это юбилейный год для «РСК» и всего коллектива. Нам повезло отмечать день рождения организации в хорошем коллективе и с прекрасными финансовыми показателями.

Хочется пожелать дальнейшего развития нашему банку, а это 1 тысяча 300 сотрудников и члены их семей! Итого более 10 тысяч человек зависят от работы компании. Уверен, что вместе мы будем дальше расти, совершенствовать наши услуги и делать жизнь клиентов проще и удобнее.