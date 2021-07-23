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Бизнес

Aviasales.kg превращает клики в деньги на благотворительность

Aviasales.kg проводит благотворительный марафон, приуроченный к Курман айту.

Теперь сделать доброе дело в честь праздника можно онлайн в один клик.

Любой человек может нажать кнопку на сайте dobro.aviasales.kg и Aviasales превратит каждый клик в 20 сомов.

Все собранные деньги пойдут в фонд «Элим, барсыңбы?». Благотворительный фонд активно помогает детям-сиротам, а также людям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации.

Поучаствовать в акции и внести свой вклад кликом может любой желающий. Aviasales.kg обязуется перевести в фонд до 300 тысяч сомов.

«Курман айт — добрый и светлый праздник для всех кыргызстанцев. Мы хотели объединить наших пользователей и сделать так, чтобы у каждого была возможность совершить доброе дело в этот день», — рассказывает Марсель Арыстанбеков, руководитель Aviasales.kg.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/201435/
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