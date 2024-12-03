Aviasales.kg представил путеводитель на кыргызском языке «Келе-кет»

Путеводители «Келе-кет» помогут путешественникам узнать любой город за минуту и лучше подготовиться к поездке. Серия гидов уже охватывает наиболее популярные среди кыргызстанских туристов направления и постоянно расширяется.

«Келе-кет» рассказывает, где жить, куда сходить и где найти лучшие виды для фото в специальных подборках, советах и лайфхаках от местных. Уникальный путеводитель впервые представлен на кыргызском языке.

«Мы внимательно изучили интересы путешественников из Кыргызстана, пригласили гидов, фотографов и тревел-экспертов со всего мира рассказать о своих городах кыргызстанцам. Aviasales.kg продолжает улучшать сервис, теперь не нужно тратить время на составление списков интересных мест в поездке. В «Келе-кет» уже доступны 20 популярных направлений на русском и кыргызском языках, и их число будет ежемесячно пополняться», — рассказывает Марсель Арыстанбеков, региональный директор Aviasales.kg.

Информация из «Келе-кет» совмещена с картами городов, чтобы пользователям было проще сориентироваться на месте. Так, подборка «Районы» помогает разобраться в базовой географии. Например, части Стамбула озаглавлены: «Туристы», «Смесь культур», «Элита», «Толпы и движ» и «Хипстеры». Таким образом незнакомый город становится понятнее.

Популярные туристические достопримечательности собраны во вкладке «Известное». А еще команда авторов «Келе-кет» отметила места, куда часто ходят жители города. Скажем, в Дубае в подборку вошли «Променад City Walk», «Исторический район Al Fahidi», «Фудтрак-парк Last Exit» и другие любимые горожанами точки.

Среди других подборок — «Инстаместа» — живописные уголки города, которые советуют местные фотографы. Кроме того, карта учитывает специфику города в дополнительных подборках, таких как «Пляжи», «Парки и сады» и прочее.

Раздел «Келе-кет» уже доступен на сайте и в мобильном приложении aviasales.kg.