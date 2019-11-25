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Бизнес

В Кыргызстан пришел крупнейший поисковик дешевых авиабилетов в СНГ — Aviasales

Сервис Aviasales.kg помогает сравнить стоимость и найти выгодный вариант перелета.

Туристический поисковик стал доступен по адресу aviasales.kg. Национальная версия Aviasales сразу показывает стоимость билетов в кыргызских сомах. Также на сайте доступны прямые цены от Avia Traffic Company и российских перевозчиков, выполняющих рейсы в республику, например, «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии».

Aviasales.kg позволяет сравнить все цены на перелеты в одном окне и выбрать подходящий вариант. При этом оплата происходит на сайте агента или перевозчика, а иногда и в интерфейсе самого поисковика.

Только за последний год количество запросов к Aviasales из Кыргызстана увеличилось на 30 процентов. Положительная динамика стала для нас сигналом для запуска версии Aviasales, адаптированной для Кыргызстана. Мы собрали команду из локальных экспертов, которые хорошо знакомы с местным рынком путешествий.

Ярослав Степанюк, директор по развитию новых направлений

Статистика Aviasales свидетельствует: путешественники из Кыргызстана чаще всего ищут билеты в Россию, Турцию, Казахстан, Таджикистан и Эмираты. Хотя встречается и экзотика вроде Эфиопии.

«Интерес к авиаперелетам в стране расет, и Aviasales, помогающий сравнить стоимость билетов всего за пару кликов, очень кстати», — добавляет Ярослав Степанюк.

Среди сервисов, локализованных для Кыргызстана, в Aviasales скоро появится «Календарь низких цен».

«Вылет на день раньше или позже может стоить по-разному. Например, улететь из Бишкека в Москву в пятницу стоит 10 тысяч 249 сомов, но если немного перестроить планы и отправиться в Россию в среду, стоимость билета снизится до 8 тысяч 523 сомов, — рассказали в компании.

«Мы многое сделали, чтобы кыргызстанцам было удобнее планировать свои поездки. Доработан интерфейс, добавлены локальные агентства, при этом мы сохранили принцип честной цены.

Стоимость билета окончательная, к ней не добавляются сборы и дополнительные услуги.

И главное — наша команда поддержки всегда на связи с пользователями и помогает с любыми проблемами, возникшими во время бронирования и даже после», — поясняет Ярослав Степанюк.

***

Aviasales — крупнейший в Восточной Европе и Центральной Азии интернет-поисковик авиабилетов. В 2019 году Forbes назвал Aviasales одной из самых дорогих компаний «Рунета». Ранее поисковик объявил о запуске своих сервисов в Казахстане, Беларуси, Узбекистане и Азербайджане.

 
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