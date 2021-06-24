В Бишкеке в Яндекс Go появился тариф «Грузовой»

В Бишкеке в сервисе Яндекс Go появилась возможность вызвать грузовую машину. Такая услуга пригодится при переезде или если нужно довезти из магазина новый диван, стройматериалы для ремонта, оборудование на площадку.

Стоимость поездок по «Грузовому» тарифу начинается от 369 сомов. В нее входят 10 минут на погрузку вещей, первые пять километров поездки, а также 10 минут на разгрузку. Например, за эту сумму можно доехать от строительного рынка «Баткен» до ТЦ «Бета-Сторс 1» на грузовом автомобиле с малым кузовом, а за 480 сомов — от строительного комплекса «Мега-Комфорт» до ТРЦ «Азия Молл» на машине со средним кузовом.

Стоимость поездки известна заранее — достаточно ввести в приложении адрес точки назначения. Она рассчитывается поминутно, а не по часам. Поэтому пользователи оплачивают только то время, сколько реально займет доставка.

Вместе с грузовой машиной можно вызвать одного или двух грузчиков, чтобы они помогли перенести тяжести. Эта опция находится в «Пожеланиях» к поездке и за нее предусмотрена доплата. При этом в салоне всегда остается пассажирское место, чтобы пользователь мог сопровождать свои вещи.

По тарифу «Грузовой» на заказы будут приезжать вместительные машины, например Hyundai Porter. В приложении можно выбрать нужный размер грузового отсека: малый кузов длиной от 170 сантиметров, средний — от 260 сантиметров, большой — от 400 сантиметров. В фургон могут поместиться много коробок с вещами, средних размеров диван, велосипед и кухонная плита. Единственное ограничение — каждый предмет должен весить не более 30 килограммов.