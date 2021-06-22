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Бизнес

EURO-2020: Хорватия — Шотландия, Словакия — Испания эксклюзивно на O!TV

Новости для тех, кто не хочет пропустить ни один матч EURO-2020 в прямом эфире!

Только в приложении O!TV эксклюзивно на телеканале Qsport Arena будут показаны трансляции турниров, которые пройдут уже завтра, 23 июня.

  • В ночь с 22 на 23 июня, в 01.00 Хорватия — Шотландия сыграют в рамках 3-го тура EURO-2020 (Qsport Arena).

А в среду в Севилье Испания попытается наконец-то добыть первую победу в группе Е в матче против словаков.

  • Словакия — Испания, 23 июня, в 22.00 (Qsport Arena).

Какие команды, по-вашему, располагают большими шансами на выход дальше?

  1. Скачивайте О!TV по ссылке https://o.kg/l/otv/.
  2. Подключайте пакет «О!TV Премиум»; командой *750*3# всего за 7 сомов в день.

Смотрите футбол вместе с О!TV в любом месте, включайтесь где угодно! Со смартфона, планшета, ноутбука или на большом экране телевизора с функцией Smart TV. Смотрите с трех разных устройств!

Заглядывайте в приложении «Мой О!», там вы найдете расписание всех игр, итоги, группы и турнирные таблицы EURO-2020.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/198515/
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