Новости для тех, кто не хочет пропустить ни один матч EURO-2020 в прямом эфире!

Только в приложении O!TV эксклюзивно на телеканале Qsport Arena будут показаны трансляции турниров, которые пройдут уже завтра, 23 июня.

В ночь с 22 на 23 июня, в 01.00 Хорватия — Шотландия сыграют в рамках 3-го тура EURO-2020 (Qsport Arena).

А в среду в Севилье Испания попытается наконец-то добыть первую победу в группе Е в матче против словаков.

Словакия — Испания, 23 июня, в 22.00 (Qsport Arena).

Какие команды, по-вашему, располагают большими шансами на выход дальше?

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Заглядывайте в приложении «Мой О!», там вы найдете расписание всех игр, итоги, группы и турнирные таблицы EURO-2020.