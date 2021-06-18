Ударопрочные, защищенные смартфоны Blackview для экстрима уже в Бишкеке!

Летом легко уронить или утопить обычный смартфон — у бассейна, на Иссык-Куле, на рафтинге во время сплава по рекам, в походе на пики из жары +35 градусов в зиму −5 градусов на вершину. То еще испытание для смартфона, не так ли?

Так пусть это будет смартфон Blackview — ударопрочный, защищенный, неубиваемый. Его можно потерять и где-то забыть, но не разбить или утопить. Такой не нужно укутывать в пленки и чехлы, а вся «соль» заключается в соотношении характеристик и стоимости.

Лучшие модели Blackview для турпоходов, путешественников-экстремалов или строителей вы найдете в магазинах O!Store.

В каталоге интернет-магазина ostore.kg представлены только оригинальные модели от 12 тысяч 900 до 55 тысяч 900 сомов.

Все модели имеют сертификат соответствия и сопровождаются официальной гарантией 13 месяцев. (!)

Выбрать и купить смартфон Blackview для экстрима помогут подробные описания на сайте ostore.kg.

Ваш заказ будет готов к самовывозу в ближайшем фирменном магазине O!Store в Бишкеке.

Или мы привезем заказ до двери бесплатно в пределах Бишкека и подарим +20 ГИГАБАЙТ интернета!

Удобная оплата

В рассрочку от 2 тысяч 150 сомов в месяц без первоначального взноса и переплат.

Наличным или безналичным расчетом.

Кешбэк + 1 000 сомов!

При покупке любой модели Blackview вы получите кешбэк +1 000 сомов, которые можно использовать на услуги связи в сети О!.

Есть вопросы? Звоните: 0705 007 000 | ostore.kg.

Товар сертифицирован. Количество товара ограничено. Кредит предоставляет ОАО «Дос-Кредобанк», которое может отказать в его предоставлении. Лицензия ОАО «Дос-Кредобанк» НБ КР № 037. Кешбэк можно использовать только на услуги связи и нельзя использовать в рамках сервиса «О!Деньги».