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Бизнес

Евро-2020: прямые трансляции в O!TV, расписание матчей в «Мой О!»

Скачивайте приложение O!TV, включайте телеканал Q Sport Arena и смотрите первый матч чемпионата Европы Турция — Италия уже в ночь на субботу, 12 июня, в 1:00 по бишкекскому времени в прямом эфире!

Нас ждет целый месяц захватывающего футбола!

В пятницу, 11 июня, стартует чемпионат Европы по футболу, перенесенный из-за пандемии коронавируса с прошлого года. Несмотря на то что турнир проходит в 2021 году, решено оставить прежнее название Евро-2020. Впервые в истории турнира у него нет одной принимающей стороны, матчи пройдут сразу в 10 странах: Италии, Азербайджане, Дании, России, Нидерландах, Румынии, Венгрии, Германии, Испании, Великобритании. Полуфиналы и финал пройдут в Лондоне на легендарном стадионе Уэмбли. Победитель определится 11 июля.

Уже сегодня можно найти десятки прогнозов на тему того, кто одержит победу. За кого в этом году болеете вы, кто сможет показать самый результативный футбол, а кто провалится?

Смотрите трансляции матчей Евро-2020 в приложении O!TV.

1. Скачайте O!TV по ссылке: https://o.kg/l/otv/.

2. Подключите услугу «O!TV Премиум» командой *750*3# всего за 7 сомов в день.

3. Выберите телеканал и смотрите с удовольствием.

Расписание трансляций и итоги матчей Евро-2020 в приложении «Мой О!».

1. Установите и откройте приложение «Мой О!».

2. Нажмите на баннер «Расписание и результаты матчей». 

Наслаждаетесь большим футбольным праздником вместе с мобильным оператором О!.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/197281/
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