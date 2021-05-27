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Бизнес

Как новые строительные нормы по газификации помогут бизнесу и потребителям

«Раньше возможность газификации многоэтажек даже не рассматривалась — строительные компании ограничивались 10-12 этажами. А теперь мы можем провести газ в 75-метровые 25-этажные дома. Утверждение новых строительных норм — это шаг вперед для всей строительной отрасли», — сказал Максат Амираев, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Госстроя КР.

Об этом и многих других преимуществах новых СН (строительных норм) по проектированию систем газоснабжения рассказали представители государственных органов, частных компаний и руководители «Газпром Кыргызстан» на круглом столе, прошедшем 27 мая в Бишкеке. Мероприятие было организовано ОсОО «Газпром Кыргызстан» и собрало на своей площадке представителей строительного бизнеса, представителей регулирующих органов, а также руководителей бизнес- и отраслевых ассоциаций. В ходе круглого стола участники обсудили возможности, которые предоставлены потенциальным потребителям в ходе реализации новых строительных норм, ознакомились с новыми технологиями в области газоснабжения и получили отличную возможность обсудить отраслевые вопросы в формате живого диалога.

Новые строительные нормы утвердил Госстрой КР 8 февраля 2021 года. Нормы позволят газифицировать новые объекты и сделают использование природного газа безопаснее.

Доскул Бекмурзаев, заместитель министра энергетики и промышленности КР:

«Новые строительные нормы соответствуют последним международным стандартам газификации. Их утверждение стало возможным благодаря развитию газовой сферы — «Газпром Кыргызстан» вложил 28 млрд сомов в газовую отрасль и увеличил процент газификации республики с 22 до 35. Компания активно строит инфраструктурные газовые объекты и модернизирует технологии газоснабжения».

Мурат Сулайманов, заместитель генерального директора «Газпром Кыргызстан»:

«Для нас, как для поставщиков газа, — безопасность — приоритет № 1. Новые СН обязывают устанавливать автоматические газовые сигнализаторы в каждой квартире новых строящихся домов. Сигнализаторы предупреждают загазованность и смогут моментально обнаружить утечку. Это как подушки безопасности, которые устанавливают в каждом современном автомобиле.

Нормы также предоставят дополнительные возможности бизнесу по строительству. Например, возможность установки котельных на крышах 75-метровых домов и 55-метровых общественных зданиях. Это отличное решение, учитывая, что для наземных котельных нужен дополнительный земельный участок.

Также в ходе данного круглого стола мы рассказали потенциальным клиентам о возможностях нашей компании и пригласили всех к дальнейшему сотрудничеству».

Подробнее по темам круглого стола:

Строительные нормы СН КР 42-01:2020 — «Проектирование систем газоснабжения»
Как новые СНиП усилят безопасность и улучшат возможности по газификации
Почему строительные компании выбирают «Строительно-монтажное управление» «Газпром Кыргызстан»
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/195481/
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