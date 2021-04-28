11:18
USD 84.80
EUR 102.25
RUB 1.13
Бизнес

Почему никотин сам по себе не может стать причиной онкологических заболеваний

Никотин вызывает болезни, связанные с курением. С таким утверждением курильщики сталкиваются повсеместно. Безусловно, факт, что курение — это вредная привычка, сомнению не подлежит.

Курение является причиной рака легких в 86 процентах случаев. Это в свою очередь составляет 19 процентов от всех случаев заболевания раком. К такому выводу пришла британская организация по изучению рака Cancer Research UK.

Но действительно ли сам никотин вызывает возникновение смертельных болезней в организме человека или это последствие иных процессов?

В чем дело

В действительности онкологические и прочие заболевания, связанные с курением, вызывают канцерогены и смолы, образующиеся в процессе горения сигареты, а не непосредственно никотин. Этому есть научные доказательства.

В процессе горения традиционной сигареты выделяется около 6 тысяч различных веществ и химических соединений, 69 из которых — канцерогены, провоцирующие злокачественные опухоли и другие болезни.

Наглядно объясняем, как это работает: во время курения температура горения сигареты достигает 700 ºC. Именно из-за такой высокой температуры происходит химическая реакция, образующая канцерогены и вредные вещества.

То есть никотин сам по себе не сможет вызвать возникновение злокачественных образований и других связанных с классическим курением болезней.

Многие курильщики понимают опасность, но не могут отказаться от вредной привычки. Для снижения вреда эксперты предлагают им переходить на альтернативные табачные продукты, исключающие горение, — так называемые электронные устройства нагревания табака. Научно доказано, что бездымные табачные продукты выделяют на 95 процентов меньше вредных веществ, чем традиционная сигарета.

«В 2018 году наш институт выполнил научно-исследовательскую работу по заказу Евразийской экономической комиссии по теме новых видов никотиносодержащей продукции. Она включала и сравнительный анализ веществ, содержащихся в дыме сигарет и в аэрозоле различных никотиносодержащих изделий. Исследования установили, что содержащиеся в аэрозолях вещества существенно различаются и зависят от типа конструкции изделий, состава наполнителя и температуры процесса. Но в целом они находятся на значительно меньших уровнях по сравнению с сигаретным дымом», — прокомментировала вопрос заместитель директора по научной работе и инновациям ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт табака, махорки и табачных изделий» Евгения Гнучих.

Эксперты утверждают, что лучший способ обезопасить себя от связанных с курением заболеваний — вовсе не курить. Но если по какой-то причине отказаться от этой пагубной привычки сразу невозможно, стоит задуматься о том, чтобы снизить риск для своего здоровья.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/191786/
просмотров: 497
Версия для печати
Материалы по теме
Бездымные продукты как альтернатива. Ученые продолжают исследовать вред курения
Снижение вреда. Как развитые страны решают проблему табачной зависимости
Популярные новости
Прочитай и&nbsp;отправь начальнику: как получить плюс 12&nbsp;тысяч сомов в&nbsp;год к&nbsp;зарплате Прочитай и отправь начальнику: как получить плюс 12 тысяч сомов в год к зарплате
Подарки к&nbsp;15-летию MegaCom! 1&nbsp;год в&nbsp;сети = 1&nbsp;ГБ интернета Подарки к 15-летию MegaCom! 1 год в сети = 1 ГБ интернета
Айбек Кыштобаев. Тарифы на&nbsp;проезд нужно рассчитывать, ориентируясь на&nbsp;горожан Айбек Кыштобаев. Тарифы на проезд нужно рассчитывать, ориентируясь на горожан
Акция! MegaPay подключай, карту Visa получай Акция! MegaPay подключай, карту Visa получай
Бизнес
Почему никотин сам по&nbsp;себе не&nbsp;может стать причиной онкологических заболеваний Почему никотин сам по себе не может стать причиной онкологических заболеваний
Айбек Кыштобаев. Тарифы на&nbsp;проезд нужно рассчитывать, ориентируясь на&nbsp;горожан Айбек Кыштобаев. Тарифы на проезд нужно рассчитывать, ориентируясь на горожан
Инициативы правительства Индии стимулируют развитие туризма в&nbsp;Джамму и&nbsp;Кашмире Инициативы правительства Индии стимулируют развитие туризма в Джамму и Кашмире
Подарки к&nbsp;15-летию MegaCom! 1&nbsp;год в&nbsp;сети = 1&nbsp;ГБ интернета Подарки к 15-летию MegaCom! 1 год в сети = 1 ГБ интернета
28 апреля, среда
11:15
Митинг в поддержку НДПК. Количество участников увеличивается Митинг в поддержку НДПК. Количество участников увеличив...
11:14
В Бишкекводоканале рассказали о причинах отравления рыбы в селе Озерном
11:01
Она не сбежит. Депутат просит изменить меру пресечения Ксении Барабаш
10:58
Внимание, розыск! В Балыкчи без вести пропал 33-летний Артур Джакыпбаев
10:53
«Реал» и «Челси» сыграли вничью в первом полуфинале Лиги чемпионов УЕФА