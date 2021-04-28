Почему никотин сам по себе не может стать причиной онкологических заболеваний

Никотин вызывает болезни, связанные с курением. С таким утверждением курильщики сталкиваются повсеместно. Безусловно, факт, что курение — это вредная привычка, сомнению не подлежит.
Курение является причиной рака легких в 86 процентах случаев. Это в свою очередь составляет 19 процентов от всех случаев заболевания раком. К такому выводу пришла британская организация по изучению рака Cancer Research UK.
Но действительно ли сам никотин вызывает возникновение смертельных болезней в организме человека или это последствие иных процессов?
В чем дело
В действительности онкологические и прочие заболевания, связанные с курением, вызывают канцерогены и смолы, образующиеся в процессе горения сигареты, а не непосредственно никотин. Этому есть научные доказательства.
В процессе горения традиционной сигареты выделяется около 6 тысяч различных веществ и химических соединений, 69 из которых — канцерогены, провоцирующие злокачественные опухоли и другие болезни.
Наглядно объясняем, как это работает: во время курения температура горения сигареты достигает 700 ºC. Именно из-за такой высокой температуры происходит химическая реакция, образующая канцерогены и вредные вещества.
То есть никотин сам по себе не сможет вызвать возникновение злокачественных образований и других связанных с классическим курением болезней.
Многие курильщики понимают опасность, но не могут отказаться от вредной привычки. Для снижения вреда эксперты предлагают им переходить на альтернативные табачные продукты, исключающие горение, — так называемые электронные устройства нагревания табака. Научно доказано, что бездымные табачные продукты выделяют на 95 процентов меньше вредных веществ, чем традиционная сигарета.
«В 2018 году наш институт выполнил научно-исследовательскую работу по заказу Евразийской экономической комиссии по теме новых видов никотиносодержащей продукции. Она включала и сравнительный анализ веществ, содержащихся в дыме сигарет и в аэрозоле различных никотиносодержащих изделий. Исследования установили, что содержащиеся в аэрозолях вещества существенно различаются и зависят от типа конструкции изделий, состава наполнителя и температуры процесса. Но в целом они находятся на значительно меньших уровнях по сравнению с сигаретным дымом», — прокомментировала вопрос заместитель директора по научной работе и инновациям ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт табака, махорки и табачных изделий» Евгения Гнучих.
Эксперты утверждают, что лучший способ обезопасить себя от связанных с курением заболеваний — вовсе не курить. Но если по какой-то причине отказаться от этой пагубной привычки сразу невозможно, стоит задуматься о том, чтобы снизить риск для своего здоровья.