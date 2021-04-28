Почему никотин сам по себе не может стать причиной онкологических заболеваний

Никотин вызывает болезни, связанные с курением. С таким утверждением курильщики сталкиваются повсеместно. Безусловно, факт, что курение — это вредная привычка, сомнению не подлежит.

Курение является причиной рака легких в 86 процентах случаев. Это в свою очередь составляет 19 процентов от всех случаев заболевания раком. К такому выводу пришла британская организация по изучению рака Cancer Research UK.

Но действительно ли сам никотин вызывает возникновение смертельных болезней в организме человека или это последствие иных процессов?

В чем дело

В действительности онкологические и прочие заболевания, связанные с курением, вызывают канцерогены и смолы, образующиеся в процессе горения сигареты, а не непосредственно никотин. Этому есть научные доказательства.

В процессе горения традиционной сигареты выделяется около 6 тысяч различных веществ и химических соединений, 69 из которых — канцерогены, провоцирующие злокачественные опухоли и другие болезни.

Наглядно объясняем, как это работает: во время курения температура горения сигареты достигает 700 ºC. Именно из-за такой высокой температуры происходит химическая реакция, образующая канцерогены и вредные вещества.

То есть никотин сам по себе не сможет вызвать возникновение злокачественных образований и других связанных с классическим курением болезней.