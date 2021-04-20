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Бизнес

Покупайте в O!Store и получите шанс выиграть автомобиль или смартфон!

Сеть магазинов O!Store радует покупателей не только разнообразием качественного товара, но и возможностью выиграть один из трех автомобилей или 200 смартфонов в рамках лотереи «Весенний драйв»!

Для участия в розыгрыше достаточно совершить любую покупку в магазине — за каждые 200 сомов будет начислено по одному лотерейному билету, но не более 30 билетов за одну транзакцию. А при покупке любого смартфона Tecno за те же 200 сомов можно получить по два билета и без ограничений по количеству!

O!Store предлагает множество вариантов действительно полезных покупок! Помимо смартфонов и аксессуаров, здесь можно найти и умные устройства для дома. Например, робот-пылесос для сухой и влажной уборки Smart Bot Brush от компании Elari. Только представьте, Smart Bot сам соберет весь мелкий мусор с ковров и пола и сразу же сделает влажную уборку. Улучшенная навигация позволяет ему эффективно убирать все доступные места в доме, а после уборки Smart Bot сам возвращается на зарядную базу. Хотите узнать больше об этом чудо-устройстве? Смотрите видеообзор.

Покупая пылесос Smart Bot Brush за 15 тысяч 990 сомов в O!Store, вы получите не только умного помощника по дому, но и сразу 30 билетов для участия в розыгрыше!

Билеты также можно получить за регистрацию в приложении «Мой О!», оплату коммунальных услуг, интернета, покупок и счетов через кошелек «О!Деньги» и за пополнение баланса.

Все подробности на сайте drive.o.kg.

Разрешение на проведение лотереи № 194 от 04.03.2021 г. Период проведения — с 7.03.2021 по 31.05.2021. Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис» в рамках доступного перечня услуг. Лицензии НБ КР № 2021030817, № 3022030817.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/190755/
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