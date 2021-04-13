ОАО «Кыргызнефтегаз» перевозит нефть на собственный завод в Джалал-Абаде

Относительно опубликованных 9 апреля 2021 года в соцсетях видео с бензовозами, якобы транспортирующими нефть и нефтепродукты контрабандным путем, ОАО «Кыргызнефтегаз» сообщает следующее.

На сегодняшний день ОАО «Кыргызнефтегаз» осуществляет свою производственную деятельность на лицензионных промышленных площадях, дислоцированных в Лейлекском районе Баткенской области: на участках «Карагач», «Бешкент-Тогап-Ташрават», «Тамчи».

Далее, добытая нефть из Баткенской области транспортируется на переработку в город Джалал-Абад на нефтеперерабатывающий завод ЗАО «Кыргыз Петролеум Компани», принадлежащий ОАО «Кыргызнефтегаз», или поставляется местным НПЗ.

При этом транспортировка сырой нефти осуществляется бензовозами ОАО «Кыргызнефтегаз» по центральной трассе. Количество рейсов, наименование, объем и вес груза фиксируются в пунктах весогабаритного контроля.

По указанной трассе и маршруту нефтетрейдерами доставляется ГСМ автозаправочным станциям, расположенным в Лейлекском районе.

Перевозкой нефти и нефтепродуктов также занимаются местные нефтеперерабатывающие заводы, в частности ОсОО «НПЗ Сафар МКЗ».

В видеосюжете на автомашинах не просматриваются госномера, логотип конкретного перевозчика.

Не указана дата съемки, что очень важно, так как с принятием постановления правительства Кыргызской Республики от 1 марта 2021 года № 66 «О введении временного запрета на вывоз (экспорт) нефти и нефтепродуктов из Кыргызской Республики за пределы таможенной территории ЕврАзЭС» экспортные операции полностью исключены.

Исходя из вышеизложенного, следует отметить, что ОАО «Кыргызнефтегаз», действительно, осуществляет перевозки нефти и нефтепродуктов на территории Баткенской области собственным и наемным транспортом в рамках основной производственной деятельности. При этом все перевозки производятся при строгом соблюдении требований действующего законодательства, не допуская контрабандных перевозок и экспортных поставок нефти и нефтепродуктов.