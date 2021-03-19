Beeline снизил стоимость голосовых звонков на другие сети до 2 сомов в минуту

Beeline информирует о снижении стоимости голосовых звонков на другие сети: теперь стоимость минуты разговора составляет 2 сома.

Оператор запустил новые дополнительные пакеты на звонки на другие сети номиналами 30 и 60 минут, рассчитанные на 28 дней. Цена стала еще выгоднее и теперь в пересчете за минуту составит 2 сома со всеми налогами, вместо прежних 3 сомов.

Новые пакеты:

30 минут — 60 сомов;

60 минут — 120 сомов.

Дополнительные пакеты доступны для подключения абонентам всех тарифных планов, а выбрать пакет можно самостоятельно на сайте компании.

Также в середине февраля оператор запустил новую линейку тарифных планов «Жаңы Бирге», которая была разработана специально исходя из индивидуальных потребностей каждого члена семьи.

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На всех тарифах новой линейки стоимость минуты звонка на другие мобильные операторы снижена до 3 сомов с учетом всех налогов, а минут для звонков на другие сети стало в два раза больше!

Мы любим своих абонентов и стараемся сделать так, чтобы им было выгодно и приятно пользоваться связью от Beeline. Именно поэтому каждый найдет в новой линейке тарифов то, что подходит именно ему.

Узнать подробнее обо всех тарифах, подобрать и подключить себе подходящий можно через мобильное приложение Мой Beeline, по номеру *535, на сайте, а также в офисах продаж и обслуживания по всей стране.

Beeline — с заботой о Вас и Ваших близких.