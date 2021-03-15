BSK Сapital Group разъясняет детали строительства на участке в 6-м микрорайоне

Компания BSK Capital Group официально заявляет, что действует исключительно в рамках законодательства Кыргызской Республики. Земельный участок в 6-м микрорайоне был выделен под строительство многоэтажного жилого дома на основании мирового соглашения, заключенного между мэрией Бишкека и ОсОО «Мер ЛТД» и утвержденного определением суда от 27.12.2001 и от 30.01.2009. Во исполнение условий мирового соглашения комиссия столичного муниципалитета предоставила ОсОО «Мер ЛТД» вышеуказанный земельный участок на праве аренды сроком на 49 лет (договор аренды заключен 01.09.2009) под строительство многоэтажного жилого дома.

В 2018 году заключается договор о совместной деятельности между ОсОО BSK Capital Group и ОсОО «Мер ЛТД» на освоение данного участка, где BSK Capital Group выступает в роли партнера и инвестора. В течение последующих двух лет в официальном порядке был получен весь пакет разрешительных документов на объект капитального строительства: архитектурно-планировочные, инженерно-технические условия, положительное заключение государственной экспертизы и другое.

Вопрос законности выделения участка и получения разрешительных документов также обсуждался в апреле 2019-го после обращения жителей 6-го микрорайона на заседании постоянной комиссии по муниципальной собственности, земельным вопросам, градостроительству и архитектуре Бишкекского городского кенеша с привлечением представителей соответствующих государственных органов (заседание транслировалось в онлайн-режиме). На данном заседании не было высказано или выявлено каких-либо нарушений со стороны компании или ее партнера по вопросу законности выделения участка или получения разрешительных документов.

BSK Capital Group отмечает, что максимально открыта к диалогу и готова представить для проверок все необходимые документы уполномоченным лицам и государственным органам, чтобы еще раз пройти проверку и разрешить окончательно данную ситуацию.

Относительно ситуации с футбольным полем и о том, что якобы оно стоит с советских времен

В официальных документах указано, что участок, который был выделен нашему партнеру, «ни за кем не зарегистрирован и ограничения по нему не имеются», «свободен от застройки, не благоустроен и не озеленен, с севера граничит с территорией спортивной площадки». Спортивная площадка, о которой говорят жители, по факту находилась по соседству с выделенным нашему партнеру участком. Визуально между участками не было никакого разделения в виде забора или каких-либо других ограждений. Поэтому становится понятной и позиция жителей, которые считали и считают это единой территорией и на протяжении всего этого периода времени проводили определенные мероприятия по ее благоустройству. В частности, в 2017 году жители самовольно, без согласия нашего партнера соорудили ограждение и поставили самодельные ворота, захватив в том числе и территорию участка нашего партнера. Все претензии арендатора о незаконности возведенного футбольного поля и самозахвата земельного участка арендатора не возымели действия до настоящего времени.

Также хотелось бы заметить, что в 2008-м ОсОО «Мер ЛТД» и представители государственных органов совместно с ТОС-6 провели собрание, на котором жители были не против строительства многоэтажного дома, на что есть подтверждающий протокол и согласованная всеми сторонами схема размещения проектируемого объекта.

Вопрос протокола с подписями домкомов и, вообще, с подписями жильцов для получения согласия на строительство

Относительно подписей домкомов официально разъясняем ситуацию. Подписи были поставлены домкомами в гарантийном письме компании о готовности строительства современной многофункциональной спортивной площадки для всех прилегающих домов. Данное письмо не имело никакого отношения к процессу получения разрешительных документов и не связано с согласием/несогласием домкомов на строительство дома, как утверждается в сообщениях жителей. То есть ни о каком подлоге подписей/подделке на согласие строительства вообще не может/не шла речь.

BSK Capital Group со всей ответственностью заявляет, что мы не подделывали подписи домкомов и готовы пройти все необходимые в этом случае экспертизы для установления подлинности подписей.

Что касается сбора подписей на согласие жителей на строительство дома, то BSK Capital Group сообщает, что не проводила данную работу, так как в настоящее время такой нормы или требования в законодательстве Кыргызской Республики нет.

Сохранение инфраструктуры, экологии

При возведении жилого дома не пострадает экология парка и будут высажены дополнительные зеленые насаждения, все строительные работы будут проводиться в строгом соответствии со всеми нормами. Компания также ответственно заявляет, что все технические мощности по подключению коммуникаций к данному дому (газ, электричество, свет, вода, канализация) были рассчитаны и получены в соответствии с нормами и не могут повлиять на снижение технических мощностей, которые были выделены на близлежащие дома. Более того, компания модернизирует трансформаторную электроподстанцию и подключается по воде к центральной ЖК СМУ-3, которая не имеет отношения к близлежащим домам.

Что предлагает компания жителям?

BSK Capital Group направляет все усилия на выстраивание прозрачного диалога с жителями. Для компании добрососедские отношения с жителями близлежащих домов являются приоритетными. Компания не раз предпринимала попытки встреч и разъяснения законности возведения жилого комплекса с нахождением путей решения с учетом интересов всех сторон. Так, BSK Capital Group на добровольной основе готова дополнительно инвестировать в инфраструктуру объекта и близлежащего парка с учетом своей социальной направленности бизнеса. А именно компания готова построить рядом с застраиваемым участком современную многофункциональную спортивную площадку с мини- футбольным полем для жителей всех близлежащих домов при условии выделения участка мэрией Бишкека (такой участок имеется), благоустроить аллеи, установить освещение, скамейки, озеленить близлежащую территорию.

На сегодня компания BSK Capital Group, несмотря на оказываемое давление со стороны жителей 6-го микрорайона, не может приостановить строительство или тем более отказаться от проекта, так как в данный проект уже были инвестированы со стороны компании достаточно крупные суммы денежных средств, получены в законном порядке все разрешительные документы, потрачено много времени. Также хотелось бы отметить, что у BSK Capital Group есть определенные обязательства перед партнером и серьезные штрафные санкции в случае их неисполнения и в настоящее время BSK Capital Group уже несет убытки из-за просроченного запуска проекта.

Альтернатива, предложенная компанией во избежание конфликта, — это возможная оперативная замена другим, равноценным участком с определенными требованиями со стороны компании. Данное предложение BSK Capital Group в ближайшее время проработает совместно с жителями и государственными органами на предмет возможной реализации. В противном случае компания будет вынуждена в законном порядке добиваться исполнения ее прав.

BSK Capital Group является добропорядочным инвестором, партнером и налогоплательщиком, со своей стороны выполняет все принятые на себя обязательства и выражает надежду на действия законов и применительной законодательной практики для благоприятных условий развития бизнеса в стране.

Документы прилагаются: