Акция для женщин: кредитки по сниженным ставкам в «Бакай Банке»!

«Бакай Банк» объявляет акцию для женщин: кредитные карты по ставке 18 процентов вместо 24-26 процентов. Срок действия акции: 9 и 10 марта 2021 года.

Представьте, что у вас в течение двух лет всегда есть 50 тысяч сомов на всякий случай: на срочную покупку, на время до зарплаты, на оплату аренды жилья, на косметолога — в общем, на что угодно. При этом банк не ждет от вас никаких выплат, если вы эту заначку не трогаете. А если тратите 5 тысяч сомов, то проценты начисляются только на эти 5 тысяч, а не на все 50 тысяч.

Только 9 и 10 марта 2021 года у вас появится возможность выпустить кредитку по самой низкой ставке на аналогичные кредиты в Кыргызстане. В честь Международного женского дня «Бакай Банк» объявляет акцию: женщины могут получить кредитную карту под 18 процентов вместо 24-26 процентов!

— Без поручителя до 50 тысяч сомов;

— без залога;

— до пяти зарплат;

— «Элкарт» или VISA;

— кешбэк до 2 тысяч сомов в месяц.

Эффективная процентная ставка — 19,5458 процента.

Подробнее на сайте bakai.kg.

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