16:20
USD 84.65
EUR 102.43
RUB 1.14
Бизнес

Запишите в свои контакты круглосуточную поддержку О! — на связи 24/7

Мобильный оператор О! продолжает улучшать систему обслуживания своих абонентов.

Задайте свой вопрос, написав на номер 0705 700 700 в WhatsApp.

Для удобства посмотрите короткую видеоинструкцию о том, как это сделать.

Любой вопрос о мобильной связи и работе интернета решается быстро и без ожидания на линии.

  • Если вы пишете запрос со своего номера, вы будете автоматически верифицированы, что сэкономит ваше время;
  • Если вы хотите сделать запрос от имени другого абонента, то ему необходимо будет отправить код подтверждения в ответ на SMS, которое он получит.

После этого вы можете получить нужную информацию о тарифе, услугах и так далее. К своему запросу для пояснения можно приложить необходимый скриншот, фото, видео или записать голосовое сообщение.

Круглосуточная поддержка абонентов О! доступна также в Telegram: http://t.me/o_mobile_operator_bot, в онлайн-чате на сайте www.o.kg и в приложении «Мой О!» в разделе «онлайн-поддержка». Получить консультацию по услугам связи и мобильному интернету можно еще и в личных сообщениях в социальных сетях Facebook, Instagram, «Одноклассники», «ВКонтакте», YouTube, Twitter или на форуме Diesel в соответствующей теме в разделе «Организации».

Всегда рады помочь,

Команда О!

Ссылка: https://24.kg/biznes_info/184497/
просмотров: 100
Версия для печати
Материалы по теме
Смотрите Лигу чемпионов на канале Q Sport Arena в приложении O!TV
Второй телефон в подарок при покупке смартфона INOI 5 2021
Купите смартфон в O!Store и получите подарок!
Оператор О! продолжает активно инвестировать в строительство сети 4G LTE
Идеи подарков любимым. С заботой о близких
В два раза больше интернета! +20 ГБ в подарок при покупке смартфона онлайн
AMEDIATEKA в приложении O!TV: любимые сериалы и фильмы у вас в смартфоне!
Powerbank в подарок при покупке Xiaomi Poco M3 в O!Store
1+1. Получи телефон в подарок при покупке смартфона Tecno Camon 12 Air
Мобильный оператор О! продолжает расширять охват и емкость сети 4G LTE
Популярные новости
Открытое обращение турецкой компании GATA HAVAYOLLARIVE TAŞIMACILIK A.Ş Открытое обращение турецкой компании GATA HAVAYOLLARIVE TAŞIMACILIK A.Ş
&laquo;Дружба&raquo; Финразведки и&nbsp;Финпола: в&nbsp;свою пользу, но&nbsp;против бизнеса и&nbsp;инвесторов «Дружба» Финразведки и Финпола: в свою пользу, но против бизнеса и инвесторов
Утверждены новые нормы по&nbsp;проектированию систем газоснабжения. Почему это важно Утверждены новые нормы по проектированию систем газоснабжения. Почему это важно
Копить на&nbsp;жилье 11&nbsp;лет или взять ипотеку &laquo;‎Бай-Тушума&raquo; на&nbsp;15&nbsp;лет: что выгоднее? Копить на жилье 11 лет или взять ипотеку «‎Бай-Тушума» на 15 лет: что выгоднее?
Бизнес
Запишите в&nbsp;свои контакты круглосуточную поддержку О! &mdash;&nbsp;на&nbsp;связи 24/7 Запишите в свои контакты круглосуточную поддержку О! — на связи 24/7
Главы МИД QUAD подчеркнули важность свободного Индо-Тихоокеанского региона Главы МИД QUAD подчеркнули важность свободного Индо-Тихоокеанского региона
Копить на&nbsp;жилье 11&nbsp;лет или взять ипотеку &laquo;‎Бай-Тушума&raquo; на&nbsp;15&nbsp;лет: что выгоднее? Копить на жилье 11 лет или взять ипотеку «‎Бай-Тушума» на 15 лет: что выгоднее?
Утверждены новые нормы по&nbsp;проектированию систем газоснабжения. Почему это важно Утверждены новые нормы по проектированию систем газоснабжения. Почему это важно
24 февраля, среда
16:11
Дмитрий Песков: Визит Садыра Жапарова очень объемный по содержанию Дмитрий Песков: Визит Садыра Жапарова очень объемный по...
16:07
Запишите в свои контакты круглосуточную поддержку О! — на связи 24/7
16:05
В Бишкеке открыт первый муниципальный кризисный центр
16:04
В следственных изоляторах зараженных COVID-19 регистрировали как болеющих ОРВИ
15:35
Женщина пропала на пастбище. В милиции сообщили подробности