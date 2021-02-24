Мобильный оператор О! продолжает улучшать систему обслуживания своих абонентов.

Задайте свой вопрос, написав на номер 0705 700 700 в WhatsApp.

Для удобства посмотрите короткую видеоинструкцию о том, как это сделать.

Любой вопрос о мобильной связи и работе интернета решается быстро и без ожидания на линии.

Если вы пишете запрос со своего номера, вы будете автоматически верифицированы, что сэкономит ваше время;

Если вы хотите сделать запрос от имени другого абонента, то ему необходимо будет отправить код подтверждения в ответ на SMS, которое он получит.

После этого вы можете получить нужную информацию о тарифе, услугах и так далее. К своему запросу для пояснения можно приложить необходимый скриншот, фото, видео или записать голосовое сообщение.

Круглосуточная поддержка абонентов О! доступна также в Telegram: http://t.me/o_mobile_operator_bot, в онлайн-чате на сайте www.o.kg и в приложении «Мой О!» в разделе «онлайн-поддержка». Получить консультацию по услугам связи и мобильному интернету можно еще и в личных сообщениях в социальных сетях Facebook, Instagram, «Одноклассники», «ВКонтакте», YouTube, Twitter или на форуме Diesel в соответствующей теме в разделе «Организации».

Всегда рады помочь,