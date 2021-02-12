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Бизнес

Идеи подарков любимым. С заботой о близких

Идеи подарков любимым с заботой о близких

Как правило, при мысли о выборе подарка для близкого человека мы бегаем по замкнутому кругу: носки — гель для душа — игрушки — цветы — шоколад. Что если подарок будет не шаблонным, а современным, цифровым, практичным и универсальным? Такие вы найдете в магазинах O!Store и в приложении «Мой О!».

То, что понравится и ей, и ему...

Например, беспроводные наушники, чехлы на смартфон, пауэрбанк, портативная колонка, умный термос, часы, ультразвуковой очиститель, беспроводной ирригатор, рюкзаки и сумки RivaCase или робот-пылесос. Выбирайте на сайте ostore.kg.

Не отпустим без подарка

Выбирать подарки в O!Store — легко и приятно, тем более вас самих ждет милый сюрприз при пополнении баланса или подключении нового тарифа и услуги. Вдобавок все покупатели смартфонов 13 и 14 февраля получат в подарок любой аксессуар на сумму не более 500 сомов.

Легко дарить с приложением «Мой О!»

Можно дарить внимание на расстоянии: например интернет. Просто добавьте номер близких в «Мои номера» в приложении «Мой О!» и пополните им баланс. Множество подарков можно оплатить прямо в приложении с помощью кошелька «О!Деньги» и заказать доставку сюрприза курьером в разделе «Доставка». Это может быть книга, цветы или вкусный подарок из вашего любимого заведения — дело вашей фантазии.

Внимание: количество товара ограничено. Товар сертифицирован. Акция в O!Store действует только 13 и 14 февраля 2021 года.

Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис» в рамках доступного перечня услуг. Лицензии НБ КР № 2021030817, № 3022030817.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/183308/
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