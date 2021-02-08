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Бизнес

Powerbank в подарок при покупке Xiaomi Poco M3 в O!Store

Только с 8 до 28 февраля 2020 года при покупке Xiaomi Poco M3 во всех магазинах O!Store вы получите портативное зарядное устройство powerbank в подарок!

Смартфон подойдет тем, кому нужно бюджетное устройство с эффективной камерой, большой памятью, емким аккумулятором и интересным дизайном под кожу «антиотпечаток пальцев».

Тройная камера, мощный процессор и качественный звук

Блок задней камеры Xiaomi Poco M3 включает макрообъектив на 2 Мп, основную камеру на 48 Мп и датчик глубины на 2 Мп. Фотографии получаются четкими даже при увеличении масштаба во время съемки. Максимальное разрешение снятого видео достигает 4К. Фронтальная камера оснащена 8 Мп.

Двухсимочный смартфон представлен в двух конфигурациях: с 4 гигабайтами оперативной памяти и 64 (128) гигабайтами флеш-памяти. Возможность применять дополнительную карту памяти на 512 Гб позволяет хранить на устройстве большие объемы данных. Наличие двух стереодинамиков с поддержкой технологии Hi-Res Audio обеспечивают качественный объемный звук.

Супермощный аккумулятор

Xiaomi Poco M3 обладает сверхъемким аккумулятором на 6 000 мАч. Полного заряда батареи хватит на непрерывное прослушивание музыки в течение 196 часов, просмотра видео 17 часов и 40-часовой телефонный разговор. Возможна быстрая зарядка.

Все смартфоны в O!Store можно оформить в рассрочку или в кредит. Полная стоимость Xiaomi Poco M3 — 15 тысяч 990 сомов, в рассрочку от 2 тысяч 665 сомов в месяц. На смартфоны предоставляется официальная гарантия фирмы производителя. Заказывайте смартфоны Xiaomi на сайте ostore.kg или по телефону 0705 007 000.

Количество товара и подарков ограничено. Товар сертифицирован. Кредит предоставляет ОАО «Дос-Кредобанк», который может отказать в его предоставлении. Лицензия ОАО «Дос-Кредобанк» НБ КР № 037. Акция действует с 7 до 31 декабря 2020 года включительно.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/182660/
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