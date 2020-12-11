10 декабря состоялся очередной конгресс Кыргызского футбольного союза.

Он проведен в соответствии со всеми требованиями устава КФС, несмотря на сложности, связанные с эпидемиологической ситуацией в стране.

В ходе мероприятия решались вопросы, относящиеся к исключительной компетенции конгресса.

Заседание очередного конгресса началось с минуты молчания в память о жертвах пандемии и членах футбольной семьи, безвременно ушедших в этом году. Также все присутствующие почтили память легендарного футболиста Диего Марадоны.

Согласно повестке дня, были заслушаны и утверждены отчет президента КФС Канатбека Маматова о деятельности организации за прошедший год и предварительный отчет за 2020-й.

Конгрессу была представлена и впоследствии утверждена стратегия КФС на 2020-2030 годы, согласованная ранее со всеми членами союза и заинтересованными сторонами.

Главным вопросом очередного конгресса КФС стали выборы в исполнительный комитет. На выборные должности было выдвинуто 17 кандидатур (список был опубликован ранее).

По итогам голосования членами исполнительного комитета КФС стали:

первый вице-президент —

вице-президент —

вице-президент —

вице-президент —

Салымбеков Аскар Мааткабылович;Кутуев Омурбек Алымбекович;Конокбаев Дастанбек Турсуналиевич;Сакебаев Азат Советбекович.