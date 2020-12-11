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Бизнес

Состоялся очередной конгресс Кыргызского футбольного союза

10 декабря состоялся очередной конгресс Кыргызского футбольного союза.

Он проведен в соответствии со всеми требованиями устава КФС, несмотря на сложности, связанные с эпидемиологической ситуацией в стране.

В ходе мероприятия решались вопросы, относящиеся к исключительной компетенции конгресса.

Заседание очередного конгресса началось с минуты молчания в память о жертвах пандемии и членах футбольной семьи, безвременно ушедших в этом году. Также все присутствующие почтили память легендарного футболиста Диего Марадоны.

Согласно повестке дня, были заслушаны и утверждены отчет президента КФС Канатбека Маматова о деятельности организации за прошедший год и предварительный отчет за 2020-й.

Конгрессу была представлена и впоследствии утверждена стратегия КФС на 2020-2030 годы, согласованная ранее со всеми членами союза и заинтересованными сторонами.

Главным вопросом очередного конгресса КФС стали выборы в исполнительный комитет. На выборные должности было выдвинуто 17 кандидатур (список был опубликован ранее).

По итогам голосования членами исполнительного комитета КФС стали:

первый вице-президент — Салымбеков Аскар Мааткабылович;
вице-президент — Кутуев Омурбек Алымбекович;
вице-президент — Конокбаев Дастанбек Турсуналиевич;
вице-президент — Сакебаев Азат Советбекович.

Члены исполнительного комитета:

Ишенбаев Максат Бейшенбекович;
Кутманов Эмил Мейманбекович;
Осмонов Нурбек Жапарович;
Сабралиева Айгерим Нарынбековна;
Таиров Медет Маратович;
Кадралиев Асылбек Мэлсович;
Токабаев Кемел Суюнбекович;
Чойбеков Таирбек Орозбекович;
Усупов Алмаз Сабырбекович;
Эгембердиева Салтанат Таабалдыевна.
 

Отметим, что срок нового исполнительного комитета распространяется до 2022-го. Это связано с тем, что срок полномочий президента КФС истекает через два года. По уставу КФС президентский срок и срок исполнительного комитета должны быть уравнены.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/176448/
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Состоялся очередной конгресс Кыргызского футбольного союза Состоялся очередной конгресс Кыргызского футбольного союза
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