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Бизнес

«ТОЙОТА Центр» и «Бакай Банк»: Авто сейчас — деньги потом

Теперь купить новый или подержанный автомобиль Toyota или Lexus в кредит стало еще проще — «Бакай Банк» рассмотрит заявку не более чем за пять дней. Максимальная процентная ставка в сомах — 18 процентов, но на некоторые авто может быть и ниже.

Засыпаете с мыслями о красивом свежем авто, но никак не получается на него накопить? Печально разглядываете фотографии известной певицы около ее Lexus и хотите, как она, публиковать снимки со своим блестящим UX 2020 года и шариками? Отличные новости для вас: с «Бакай Банком» купить машину в «ТОЙОТА Центре» можно, имея всего 20 процентов от стоимости нового автомобиля.

  • Минимальный пакет документов: заявление, паспорт заявителя и документы, подтверждающие доход.
  • Срок кредитования — до пяти лет.
  • Рассмотрение заявки — не более пяти дней.
  • Максимальная ставка в сомах — 18 процентов (эффективная процентная ставка — до 19,85 процента).

Автомашины в наличии и в пути по ссылке на сайте «ТОЙОТА Центра».

В кредит от «Бакай Банка» можно купить как новые, так и подержанные автомобили. Для покупки новой машины нужно внести первоначальный взнос — от 20 процентов ее стоимости, а подержанной — не менее 30 процентов. Так, залогом станет сам покупаемый автомобиль. А если внести меньшую сумму, понадобится дополнительное обеспечение.

«Бакай Банк» (круглосуточно):

  • 6111 (с мобильных телефонов);
  • +996 554 006 111 (WhatsАpp).

«ТОЙОТА Центр»:

  • 0 (312; 557; 701; 772) 510 855;
  • +996 558 530 855 (WhatsАpp).
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/174479/
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