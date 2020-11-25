Теперь купить новый или подержанный автомобиль Toyota или Lexus в кредит стало еще проще — «Бакай Банк» рассмотрит заявку не более чем за пять дней. Максимальная процентная ставка в сомах — 18 процентов, но на некоторые авто может быть и ниже.

Засыпаете с мыслями о красивом свежем авто, но никак не получается на него накопить? Печально разглядываете фотографии известной певицы около ее Lexus и хотите, как она, публиковать снимки со своим блестящим UX 2020 года и шариками? Отличные новости для вас: с «Бакай Банком» купить машину в «ТОЙОТА Центре» можно, имея всего 20 процентов от стоимости нового автомобиля.

Минимальный пакет документов: заявление, паспорт заявителя и документы, подтверждающие доход.

Срок кредитования — до пяти лет.

Рассмотрение заявки — не более пяти дней.

Максимальная ставка в сомах — 18 процентов (эффективная процентная ставка — до 19,85 процента).

Автомашины в наличии и в пути по ссылке на сайте «ТОЙОТА Центра».

В кредит от «Бакай Банка» можно купить как новые, так и подержанные автомобили. Для покупки новой машины нужно внести первоначальный взнос — от 20 процентов ее стоимости, а подержанной — не менее 30 процентов. Так, залогом станет сам покупаемый автомобиль. А если внести меньшую сумму, понадобится дополнительное обеспечение.

«Бакай Банк» (круглосуточно):

6111 (с мобильных телефонов);

+996 554 006 111 (WhatsАpp).

«ТОЙОТА Центр»: