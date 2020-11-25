«Керемет Банк» начал выпускать дуальные мультивалютные карты UnionPay Int.

Ранее «Керемет Банк» успешно прошел сертификацию и теперь не только обслуживает бесконтактные карты в своих банкоматах, но и первым в Кыргызстане начал выпуск современных дуальных мультивалютных карт международной платежной системы UnionPay International.

Дуальная карта — это многофункциональная одночиповая платежная карта, имеющая контактный и бесконтактный интерфейс одновременно.

Удобство в том, что картой с дуальным банковским чипом можно рассчитываться за покупки и услуги любым способом на выбор: контактно, вставляя карту в терминал, либо бесконтактно — через легкое прикосновение к считывающему устройству на кассе без ввода PIN-кода.

Еще одно преимущество — дуальная карта UnionPay International от «Керемет Банка» мультивалютная, одновременно обслуживаются три валюты: сомы, юани и доллары.

Дуальная мультивалютная карта UnionPay International от «Керемет Банка» — одна из последних современных разработок, она обеспечивает надежность всех транзакций в платежной системе и соответствует всем международным стандартам качества и нормам безопасности.

«Керемет Банк» признан одним из лучших банков по количеству банковских устройств в Кыргызской Республике. Банкоматы и бесконтактные POS-терминалы банка имеются практически во всех регионах страны, крупных торговых сетях и точках сервисного обслуживания.

Впереди клиентов «Керемет Банка» ожидают еще три востребованных карточных новшества: карты станут виртуальными, будет доступна оплата по QR-коду и появится функция кешбэка.

Приходите в «Керемет Банк» и оцените бесспорные преимущества дуальных мультивалютных карт UnionPay и не только! В случае дополнительных вопросов можно обратиться в круглосуточный контакт-центр «Керемет Банка» по телефонам: 0312 55 44 44, 0557 55 44 44 (WhatsApp) или задать их через официальный сайт.