Акция от «Бакай Банка»: кредитные карты под 22 процента. Без залога!

«Бакай Банк» объявляет акцию в честь своего 22-летия: в декабре 2020 года кредитные карты выдаются под 22 процента вместо 26 процентов! Кредитная карта — это заначка до пяти ваших зарплат, которая всегда под рукой.

Кредит доступен на карте в течение 2 лет, вам не нужно всякий раз собирать документы и обращаться в банк. Срочно понадобились деньги? Просто снимите их с карты в банкомате или оплатите покупку через терминал.

Преимущества кредитной карты

Один раз собрал документы и пользуешься мгновенными кредитами 2 года.

Деньги всегда под рукой, вы уверены, что на случай неожиданных трат у вас есть средства, нужно лишь дойти до банкомата.

Проценты начисляются только на использованную часть лимита, а если вы не тратите, то ничего и не платите.

Ни залог, ни поручитель не нужны для открытия лимита до 50 тысяч сомов. Поручитель нужен для лимита выше 50 тысяч сомов.

Погашать кредит можно в пару кликов через мобильный банкинг Bakai24.

Вам не нужно целевое подтверждение — вы сами решаете на что тратить деньги.

Нет штрафов за досрочное погашение.

Карту можно открыть на «Элкарт» или Visa (Classic, Gold, Infinite), пользуясь всеми преимуществами платежных систем.

Кто может получить карту по акции?

Получить кредитную карту по условиям акции могут сторонние физлица; лица, получающие зарплаты на карты «Бакай Банка»; индивидуальные предприниматели, работающие по патенту и ИП с установленными для них лимитами согласно паспорту продукта.

Подробности акции и список документов по ссылке на сайте «Бакай Банка».

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