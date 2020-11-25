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Бизнес

Акция от «Бакай Банка»: кредитные карты под 22 процента. Без залога!

«Бакай Банк» объявляет акцию в честь своего 22-летия: в декабре 2020 года кредитные карты выдаются под 22 процента вместо 26 процентов! Кредитная карта — это заначка до пяти ваших зарплат, которая всегда под рукой.

Кредит доступен на карте в течение 2 лет, вам не нужно всякий раз собирать документы и обращаться в банк. Срочно понадобились деньги? Просто снимите их с карты в банкомате или оплатите покупку через терминал.

Преимущества кредитной карты

  • Один раз собрал документы и пользуешься мгновенными кредитами 2 года.
  • Деньги всегда под рукой, вы уверены, что на случай неожиданных трат у вас есть средства, нужно лишь дойти до банкомата.
  • Проценты начисляются только на использованную часть лимита, а если вы не тратите, то ничего и не платите.
  • Ни залог, ни поручитель не нужны для открытия лимита до 50 тысяч сомов. Поручитель нужен для лимита выше 50 тысяч сомов.
  • Погашать кредит можно в пару кликов через мобильный банкинг Bakai24.
  • Вам не нужно целевое подтверждение — вы сами решаете на что тратить деньги.
  • Нет штрафов за досрочное погашение.
  • Карту можно открыть на «Элкарт» или Visa (Classic, Gold, Infinite), пользуясь всеми преимуществами платежных систем.

Кто может получить карту по акции?

Получить кредитную карту по условиям акции могут сторонние физлица; лица, получающие зарплаты на карты «Бакай Банка»; индивидуальные предприниматели, работающие по патенту и ИП с установленными для них лимитами согласно паспорту продукта.

Подробности акции и список документов по ссылке на сайте «Бакай Банка».

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Ссылка: https://24.kg/biznes_info/174335/
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