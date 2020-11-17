«Бакай Банк» теперь и в приложении «Мой О!»

Услуги «Бакай Банка» и Исламского финансового центра стали доступны в мобильном приложении «Мой О!» через кошелек «О!Деньги», а также в терминалах О!. Теперь пополнить счет или депозит, а также внести платеж по кредиту «Бакай Банка» стало еще проще.

В приложении «Мой О!» через кошелек «О!Деньги» клиенты «Бакай Банка» теперь могут:

пополнить расчетный счет;

внести платеж по кредиту;

пополнить депозит;

произвести погашение финансирования Исламского финансового центра (ИФЦ);

пополнить расчетный счет ИФЦ.

Комиссия за платеж — 1 процент.

То же самое можно сделать и через терминалы О!. При оплате через терминалы комиссия составляет 2 процента.

Помимо сервисов мобильного оператора О!, услуги «Бакай Банка» доступны в приложениях Balance.kg от Beeline и MegaPay от MegaCom.

Получите консультацию прямо сейчас (круглосуточно):

6111 (с мобильных телефонов);

+996 554 006 111 (WhatsАpp).

Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис». Лицензия НБ КР № 2021030817, 3022030817.