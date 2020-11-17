«Бакай Банк» теперь и в приложении «Мой О!»

Услуги «Бакай Банка» и Исламского финансового центра стали доступны в мобильном приложении «Мой О!» через кошелек «О!Деньги», а также в терминалах О!. Теперь пополнить счет или депозит, а также внести платеж по кредиту «Бакай Банка» стало еще проще.
В приложении «Мой О!» через кошелек «О!Деньги» клиенты «Бакай Банка» теперь могут:
- пополнить расчетный счет;
- внести платеж по кредиту;
- пополнить депозит;
- произвести погашение финансирования Исламского финансового центра (ИФЦ);
- пополнить расчетный счет ИФЦ.
Комиссия за платеж — 1 процент.
То же самое можно сделать и через терминалы О!. При оплате через терминалы комиссия составляет 2 процента.
Помимо сервисов мобильного оператора О!, услуги «Бакай Банка» доступны в приложениях Balance.kg от Beeline и MegaPay от MegaCom.
Получите консультацию прямо сейчас (круглосуточно):
- 6111 (с мобильных телефонов);
- +996 554 006 111 (WhatsАpp).
Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис». Лицензия НБ КР № 2021030817, 3022030817.