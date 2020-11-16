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Бизнес

Купите новую Toyota, Lexus, BMW, KIA или Ravon с «Бакай Банком»

В автоцентрах «Перекресток», «Эстокада» и «КИА Моторс» теперь можно купить новые автомобили Toyota, Lexus, BMW, KIA или Ravon в кредит с первоначальным взносом в 20 процентов.

В кредит от «Бакай Банка» можно купить как новые, так и подержанные машины.

Для покупки нового авто нужно внести первоначальный взнос — от 20 процентов его стоимости, а подержанного — не менее 30 процентов. Так залогом станет сам покупаемый автомобиль. А если внести меньшую сумму, понадобится дополнительное обеспечение.

Кредит выдается как лицам, получающим зарплату, так и индивидуальным предпринимателям, в возрасте от 21 до 65 лет включительно. Срок кредитования — до пяти лет.

«Бакай Банк» рассматривает заявки в кратчайшие сроки — не более пяти дней при условии представления всех необходимых документов.

Процентная ставка в сомах — 18 процентов годовых (эффективная процентная ставка — до 13,18 процента).

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Ссылка: https://24.kg/biznes_info/173228/
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