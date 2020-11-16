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Бизнес

Ипотека от 8 процентов годовых на квартиры в жилом комплексе «Асыл-Таш»

Партнер ОАО «Халык Банк Кыргызстан» по ипотечному кредитованию — строительная компания Orda Invest Properties. Хотим рассказать о невероятно продуманном проекте — жилом комплексе «Асыл-Таш», где можно приобрести квартиры в ипотеку на выгодных условиях.

Условия ипотечного кредитования:

  • ставка: 8 процентов годовых (эффективная процентная ставка 8,2 процента) на срок 10 лет;
  • ставка: 9,75 процента годовых (эффективная процентная ставка 10,1 процента) на срок до 15 лет;
  • валюта: сомы КР;
  • первоначальный взнос — 40 процентов от стоимости жилья.

фактов о жилом комплексе «Асыл-Таш»:

  1. «Асыл-Таш» — уютный жилой комплекс в самом центре города Бишкека. Школы, супермаркеты, развлекательные центры и многое другое — все под рукой.
  2. Внешняя отделка дома, облицовка лестниц и подъездов — прочный природный камень травертин (сары-таш). Это долговечный, а самое главное, экологичный материал. Сары-таш не только не оказывает негативного влияния на организм человека, но и обладает бактерицидным свойством.
  3. Дом предполагает квартиры с отличной планировкой на выбор клиента. Квартиры сдаются в черновой отделке, но уже подготовленные к ремонту. Высота потолков — 3 метра.
  4. Безопасная детская игровая площадка.
  5. Охраняемая парковка.

За детальным расчетом стоимости можно обращаться в офис компании или по телефонам контакт-центра нашего банка.

Контакты жилого комплекса «Асыл-Таш»: город Бишкек, улица Ибраимова, дом 115 (вход с улицы Гоголя).

Телефон: 0777 913 913.

Телефоны контакт-центра ОАО «Халык Банк Кыргызстан»:

  • 0312 988 330;
  • 0555 988 330;
  • 0770 988 330;
  • 0706 988 330.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/173175/
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Бизнес
Ипотека от&nbsp;8&nbsp;процентов годовых на&nbsp;квартиры в&nbsp;жилом комплексе &laquo;Асыл-Таш&raquo; Ипотека от 8 процентов годовых на квартиры в жилом комплексе «Асыл-Таш»
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