Ипотека от 8 процентов годовых на квартиры в жилом комплексе «Асыл-Таш»

Партнер ОАО «Халык Банк Кыргызстан» по ипотечному кредитованию — строительная компания Orda Invest Properties. Хотим рассказать о невероятно продуманном проекте — жилом комплексе «Асыл-Таш», где можно приобрести квартиры в ипотеку на выгодных условиях.

Условия ипотечного кредитования:

ставка: 8 процентов годовых (эффективная процентная ставка 8,2 процента) на срок 10 лет ;

(эффективная процентная ставка 8,2 процента) ; ставка: 9,75 процента годовых (эффективная процентная ставка 10,1 процента) на срок до 15 лет ;

(эффективная процентная ставка 10,1 процента) ; валюта: сомы КР;

первоначальный взнос — 40 процентов от стоимости жилья.

5 фактов о жилом комплексе «Асыл-Таш»:

«Асыл-Таш» — уютный жилой комплекс в самом центре города Бишкека. Школы, супермаркеты, развлекательные центры и многое другое — все под рукой. Внешняя отделка дома, облицовка лестниц и подъездов — прочный природный камень травертин (сары-таш). Это долговечный, а самое главное, экологичный материал. Сары-таш не только не оказывает негативного влияния на организм человека, но и обладает бактерицидным свойством. Дом предполагает квартиры с отличной планировкой на выбор клиента. Квартиры сдаются в черновой отделке, но уже подготовленные к ремонту. Высота потолков — 3 метра. Безопасная детская игровая площадка. Охраняемая парковка.

За детальным расчетом стоимости можно обращаться в офис компании или по телефонам контакт-центра нашего банка.

Контакты жилого комплекса «Асыл-Таш»: город Бишкек, улица Ибраимова, дом 115 (вход с улицы Гоголя).

Телефон: 0777 913 913.

Телефоны контакт-центра ОАО «Халык Банк Кыргызстан»: