11:05
USD 81.67
EUR 96.08
RUB 1.05
Бизнес

«Керемет Банк» начал обслуживать бесконтактные карты UnionPay International

«Керемет Банк», признанный одним из лучших банков по числу банковских устройств в Кыргызской Республике, начал обслуживать в своих банкоматах бесконтактные карты популярной международной платежной системы — UnionPay International.

Уже на протяжении нескольких лет «Керемет Банк» проводит планомерную работу по повышению доступа населения к современным решениям для картодержателей во всех областях страны. В Кыргызстане значительная часть сельских жителей из отдаленных и высокогорных районов имеет ограниченный доступ к банковским услугам. Для решения этой проблемы банк в короткие сроки реализовал масштабный и неподъемный для многих местных финансово-кредитных учреждений страны проект по доставке, установке, подключению и обслуживанию 100 банкоматов с бесконтактными ридерами в самых труднодоступных регионах страны: 19 — в Баткенской, по 17 — в Джалал-Абадской и Ошской областях, по 13 — в Иссык-Кульской и Чуйской, 12 — в Нарынской и 9 — в Таласской.

Не каждый банк в Кыргызстане способен на такой шаг из-за дороговизны банкоматов и программного обеспечения, низкой развитости инфраструктуры в регионах, высокой стоимости содержания устройств, а также сложностей с их инкассацией. «Керемет Банк» успешно внедрил этот проект, и на сегодняшний день банкоматная сеть банка насчитывает более 250 устройств по всей стране, и в планах — дальнейшее расширение сети.

В банке понимают, что доступ людей к банковским услугам и качество их жизни напрямую зависит от наличия банковской инфраструктуры, поэтому кыргызский партнер UnionPay также активно работает над увеличением числа POS-терминалов в торгово-сервисных предприятиях и расширением сети платежных терминалов, над развитием в стране онлайн-сервисов, мобильного и интернет-банкинга, а также внедрением новых банковских решений с применением современных технологий и мировых стандартов.

Международная платежная система UnionPay сотрудничает с более чем 2300 зарубежными учреждениями, ее карты выпускаются в 61 стране мира и принимаются в 179 государствах. Являясь лидером по количеству выпущенных карт в мире, UnionPay открывает новые возможности не только для банковского сектора, но и для представителей розничной торговли и малого бизнеса, которые смогут привлекать больше клиентов, предлагая решения и технологические возможности платежной системы.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/171210/
просмотров: 132
Версия для печати
Материалы по теме
Успейте оплатить налоги на землю, жилье и транспорт вместе с «Керемет Банком»
«Керемет Банк» и Гарантийный фонд открывают новые возможности для бизнесменов КР
Как не выходя из дома открыть депозит в «Керемет Банке» и за­работать
«Керемет Банк» помог больницам КР аппаратами ИВЛ и кислородными концентраторами
В «Керемет Банке» можно пополнять карты «Тулпар» онлайн совершенно бесплатно
Специальная программа кредитования «Керемет Банка» для поддержки бизнеса КР
«Керемет Банк» — современный цифровой банк, частью которого необходимо стать
Сотрудники «Керемет Банка» весь период карантина помогали нуждающимся
«Керемет Банк» поздравляет ветеранов и всех кыргызстанцев с 9 Мая!
Пополняйте транспортные карты «Тулпар» онлайн без комиссии через «Керемет Банк»
Популярные новости
Карпинка, встречай! Открытие нового супермаркета Globus Карпинка, встречай! Открытие нового супермаркета Globus
Получите финансирование сельского хозяйства по&nbsp;исламским принципам Получите финансирование сельского хозяйства по исламским принципам
Что такое гайморит? Что такое гайморит?
Подключи телевидение и&nbsp;смотри две недели полный пакет бесплатно Подключи телевидение и смотри две недели полный пакет бесплатно
Бизнес
&laquo;Керемет Банк&raquo; начал обслуживать бесконтактные карты UnionPay International «Керемет Банк» начал обслуживать бесконтактные карты UnionPay International
Подключи телевидение и&nbsp;смотри две недели полный пакет бесплатно Подключи телевидение и смотри две недели полный пакет бесплатно
Оставайся на&nbsp;связи за&nbsp;границей с&nbsp;новой услугой &laquo;WhatsApp в&nbsp;роуминге&raquo; от&nbsp;MegaCom Оставайся на связи за границей с новой услугой «WhatsApp в роуминге» от MegaCom
Beeline продолжает расширять сеть: 400 базовых станций с&nbsp;начала года! Beeline продолжает расширять сеть: 400 базовых станций с начала года!
29 октября, четверг
11:01
COVID-19. В мире заразились 44,4 миллиона, умерли более 1,1 миллиона человек COVID-19. В мире заразились 44,4 миллиона, умерли более...
10:53
«Керемет Банк» начал обслуживать бесконтактные карты UnionPay International
10:46
На место ректора КНУ претендует Каныбек Осмоналиев
10:35
Айжан Чыныбаева стала вице-мэром Бишкека
10:28
Пакистан включил медвузы КР в черный список. В Минобразе обсудили ситуацию