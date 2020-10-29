«Керемет Банк» начал обслуживать бесконтактные карты UnionPay International

«Керемет Банк», признанный одним из лучших банков по числу банковских устройств в Кыргызской Республике, начал обслуживать в своих банкоматах бесконтактные карты популярной международной платежной системы — UnionPay International.

Уже на протяжении нескольких лет «Керемет Банк» проводит планомерную работу по повышению доступа населения к современным решениям для картодержателей во всех областях страны. В Кыргызстане значительная часть сельских жителей из отдаленных и высокогорных районов имеет ограниченный доступ к банковским услугам. Для решения этой проблемы банк в короткие сроки реализовал масштабный и неподъемный для многих местных финансово-кредитных учреждений страны проект по доставке, установке, подключению и обслуживанию 100 банкоматов с бесконтактными ридерами в самых труднодоступных регионах страны: 19 — в Баткенской, по 17 — в Джалал-Абадской и Ошской областях, по 13 — в Иссык-Кульской и Чуйской, 12 — в Нарынской и 9 — в Таласской.

Не каждый банк в Кыргызстане способен на такой шаг из-за дороговизны банкоматов и программного обеспечения, низкой развитости инфраструктуры в регионах, высокой стоимости содержания устройств, а также сложностей с их инкассацией. «Керемет Банк» успешно внедрил этот проект, и на сегодняшний день банкоматная сеть банка насчитывает более 250 устройств по всей стране, и в планах — дальнейшее расширение сети.

В банке понимают, что доступ людей к банковским услугам и качество их жизни напрямую зависит от наличия банковской инфраструктуры, поэтому кыргызский партнер UnionPay также активно работает над увеличением числа POS-терминалов в торгово-сервисных предприятиях и расширением сети платежных терминалов, над развитием в стране онлайн-сервисов, мобильного и интернет-банкинга, а также внедрением новых банковских решений с применением современных технологий и мировых стандартов.

Международная платежная система UnionPay сотрудничает с более чем 2300 зарубежными учреждениями, ее карты выпускаются в 61 стране мира и принимаются в 179 государствах. Являясь лидером по количеству выпущенных карт в мире, UnionPay открывает новые возможности не только для банковского сектора, но и для представителей розничной торговли и малого бизнеса, которые смогут привлекать больше клиентов, предлагая решения и технологические возможности платежной системы.