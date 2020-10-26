Получите финансирование сельского хозяйства по исламским принципам

Исламский Финансовый Центр финансирует предприятия сельского хозяйства по исламским принципам. Сумма — от 20 тысяч сомов и выше, валюта — сомы или доллары США, срок — до пяти лет.
Исламский Финансовый Центр (ИФЦ) работает в Бишкеке, Оше, Караколе, Таласе, Токмаке, Кара-Балте, Баткене и Кызыл-Кие — в филиалах предприниматели, занятые сельским хозяйством, могут получить выгодное финансирование по исламским принципам.
Услуга «Мудараба-универсал» дает возможность получить средства на следующие цели:
- покупка посадочного материала, удобрений, скота и корма;
- покупка или оплата аренды транспорта, оборудования;
- другие расходы, связанные с ведением сельскохозяйственной деятельности.
Срок финансирования — от 6 до 60 месяцев, сумма финансирования — от 20 тысяч сомов и выше, валюта — сомы или доллары США.
Адреса Исламского Финансового Центра
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Бишкекский филиал ИФЦ 1
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Бишкек, проспект Чуй, 111А
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тел. +996312909040
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Сберкасса № 81
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Талас, улица Манаса, 118 А
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тел. +9963422
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Сберкасса № 157
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Токмок, улица Ибраимова, 72
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тел. +996313833057
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Бишкекский филиал ИФЦ 2
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Бишкек, улица Логвиненко, 37
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тел. +996312901355
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Сберкасса № 158
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Чуйская область, город Кара-Балта, улица Кожомбердиева, 123
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тел. +9963133
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Ошский филиал ИФЦ
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город Ош, улица Масалиева, 32
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тел. +9963222
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Сберкасса № 95
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Ошская область, Араванский район, село Араван, улица Ош 3000, б/н
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Сберкасса № 43
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Баткенская область, город Кызыл-Кия, улица Асаналиев б-н
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тел. +9963657
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Сберкасса № 28
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Баткенская область, город Баткен, улица Раззакова, б/н
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тел. +9963655
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Каракольский филиал «Исламский финансовый центр»
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Иссык-Кульская область, город Каракол, улица Жусаева б/н
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тел. +99603922
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