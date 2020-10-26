18:49
USD 80.63
EUR 95.45
RUB 1.05
Бизнес

Получите финансирование сельского хозяйства по исламским принципам

Исламский Финансовый Центр финансирует предприятия сельского хозяйства по исламским принципам. Сумма — от 20 тысяч сомов и выше, валюта — сомы или доллары США, срок — до пяти лет.

Исламский Финансовый Центр (ИФЦ) работает в Бишкеке, Оше, Караколе, Таласе, Токмаке, Кара-Балте, Баткене и Кызыл-Кие — в филиалах предприниматели, занятые сельским хозяйством, могут получить выгодное финансирование по исламским принципам.

Услуга «Мудараба-универсал» дает возможность получить средства на следующие цели:

  • покупка посадочного материала, удобрений, скота и корма;
  • покупка или оплата аренды транспорта, оборудования;
  • другие расходы, связанные с ведением сельскохозяйственной деятельности.

Срок финансирования — от 6 до 60 месяцев, сумма финансирования — от 20 тысяч сомов и выше, валюта — сомы или доллары США.

Адреса Исламского Финансового Центра

Бишкекский филиал ИФЦ 1

Бишкек, проспект Чуй, 111А

тел. +996312909040

Сберкасса № 81

Талас, улица Манаса, 118 А

тел. +996342253032

Сберкасса № 157

Токмок, улица Ибраимова, 72

тел. +996313833057

Бишкекский филиал ИФЦ 2

Бишкек, улица Логвиненко, 37

тел. +996312901355

Сберкасса № 158

Чуйская область, город Кара-Балта, улица Кожомбердиева, 123

тел. +996313335324

Ошский филиал ИФЦ

город Ош, улица Масалиева, 32

тел. +996322222037

Сберкасса № 95

Ошская область, Араванский район, село Араван, улица Ош 3000, б/н

-

Сберкасса № 43

Баткенская область, город Кызыл-Кия, улица Асаналиев б-н

тел. +996365750126

Сберкасса № 28

Баткенская область, город Баткен, улица Раззакова, б/н

тел. +996365551754

Каракольский филиал «Исламский финансовый центр»

Иссык-Кульская область, город Каракол, улица Жусаева б/н

тел. +9960392250155

Кол-центр 24/7:



Ссылка: https://24.kg/biznes_info/170823/
просмотров: 671
Версия для печати
Материалы по теме
«БАКАЙ БАНК»: Сняты ограничения на отправку переводов за границу
Переводите на карты VISA других банков в мобильном банкинге «Бакай Банка»
«БАКАЙ БАНК» и кофейня «Бублик» передали волонтерам еду и напитки
Капитализации, выплаты, взносы... Разбираемся в депозитах, как профи
Коплю на квартиру. Куда вложить деньги, чтобы защитить их от инфляции?
Рост цен на золото: как на нем заработать в Кыргызстане?
Я календарь переверну... И еще 27 дней без процентов по карте от «Бакай Банка»
Сколько накопил бы Гарри Поттер на депозите в «Бакай Банке» за четыре года?
Новые карты Visa в «Бакай Банке» теперь с 3D Secure!
Позитивный материал. Moody’s дало «стабильный» прогноз «Бакай Банку»
Популярные новости
Хабиб vs&nbsp;Гэтжи: включай O!TV и&nbsp;смотри самый большой бой 2020 года в&nbsp;UFC Хабиб vs Гэтжи: включай O!TV и смотри самый большой бой 2020 года в UFC
Премьера! Наш соотечественник Нурбек Эген снял сериал о&nbsp;легендарном Шерлоке Премьера! Наш соотечественник Нурбек Эген снял сериал о легендарном Шерлоке
Когда нужно сбивать высокую температуру у&nbsp;детей? Когда нужно сбивать высокую температуру у детей?
Карпинка, встречай! Открытие нового супермаркета Globus Карпинка, встречай! Открытие нового супермаркета Globus
Бизнес
Получите финансирование сельского хозяйства по&nbsp;исламским принципам Получите финансирование сельского хозяйства по исламским принципам
Мобильный оператор&nbsp;О! сохраняет положительную динамику развития сети 4G&nbsp;LTE Мобильный оператор О! сохраняет положительную динамику развития сети 4G LTE
Карпинка, встречай! Открытие нового супермаркета Globus Карпинка, встречай! Открытие нового супермаркета Globus
Когда нужно сбивать высокую температуру у&nbsp;детей? Когда нужно сбивать высокую температуру у детей?
26 октября, понедельник
18:49
За 9 месяцев произошло 118 ДТП с участием велосипедистов. Погибли три человека За 9 месяцев произошло 118 ДТП с участием велосипедисто...
18:38
Выборы президента. ЦИК утвердила смету расходов
18:30
27 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:19
Сапар Исаков и Албек Ибраимов объявлены в межгосударственный розыск
18:14
Экс-президент проиграл другим политическим деятелям и партиям в социальных сетях