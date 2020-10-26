Получите финансирование сельского хозяйства по исламским принципам

Исламский Финансовый Центр финансирует предприятия сельского хозяйства по исламским принципам. Сумма — от 20 тысяч сомов и выше, валюта — сомы или доллары США, срок — до пяти лет.

Исламский Финансовый Центр (ИФЦ) работает в Бишкеке, Оше, Караколе, Таласе, Токмаке, Кара-Балте, Баткене и Кызыл-Кие — в филиалах предприниматели, занятые сельским хозяйством, могут получить выгодное финансирование по исламским принципам.

Услуга «Мудараба-универсал» дает возможность получить средства на следующие цели:

покупка посадочного материала, удобрений, скота и корма;

покупка или оплата аренды транспорта, оборудования;

другие расходы, связанные с ведением сельскохозяйственной деятельности.

Срок финансирования — от 6 до 60 месяцев, сумма финансирования — от 20 тысяч сомов и выше, валюта — сомы или доллары США.

Адреса Исламского Финансового Центра

Бишкекский филиал ИФЦ 1 Бишкек, проспект Чуй, 111А тел. +996312909040 Сберкасса № 81 Талас, улица Манаса, 118 А тел. +9963422 53032 Сберкасса № 157 Токмок, улица Ибраимова, 72 тел. +996313833057 Бишкекский филиал ИФЦ 2 Бишкек, улица Логвиненко, 37 тел. +996312901355 Сберкасса № 158 Чуйская область, город Кара-Балта, улица Кожомбердиева, 123 тел. +9963133 35324 Ошский филиал ИФЦ город Ош, улица Масалиева, 32 тел. +9963222 22037 Сберкасса № 95 Ошская область, Араванский район, село Араван, улица Ош 3000, б/н - Сберкасса № 43 Баткенская область, город Кызыл-Кия, улица Асаналиев б-н тел. +9963657 50126 Сберкасса № 28 Баткенская область, город Баткен, улица Раззакова, б/н тел. +9963655 51754 Каракольский филиал «Исламский финансовый центр» Иссык-Кульская область, город Каракол, улица Жусаева б/н тел. +99603922 50155

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