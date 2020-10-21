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Бизнес

«БАКАЙ БАНК»: Сняты ограничения на отправку переводов за границу

В «БАКАЙ БАНКЕ» 21 октября снят лимит на отправку международных денежных переводов по системам денежных переводов без открытия счета, а также по системе международных платежей SWIFT.

Отправка денежных переводов за границу по системам денежных переводов Contact, «Золотая Корона», «Юнистрим» уже работает в обычном режиме. По Western Union, MoneyGram, Ria Money Transfer снятие ограничений пройдет в течение 21 октября.

Также c 21 октября отменены ограничения по системе международных платежей SWIFT для переводов и перечислений денег на счета в зарубежных банках.

Лимиты и ограничения сняты по всех филиалах «БАКАЙ БАНКА», включая круглосуточный филиал «Моссовет».

Кол-центр «БАКАЙ БАНКА» 24/7:

 
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/170193/
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