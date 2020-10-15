Открытие отделения «Халык Банка» в Таласе

15 октября состоялось официальное открытие отделения ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в Таласе.

Мы рады предоставить всем жителям Таласа полный спектр банковских услуг как для физических, так и для юридических лиц:

потребительские кредиты;

ипотечное кредитование;

кредиты для бизнеса;

автокредиты;

депозиты;

денежные переводы;

расчетно-кассовое обслуживание;

выпуск платежных карт (VISA, «Элкарт»);

зарплатные проекты для частных компаний и государственных учреждений.

На открытии отделения, помимо руководства банка, присутствовали клиенты и партнеры, которые приехали разделить вместе с нами это радостное событие.

«Сберегательная касса отвечает всем требованиям группы «Халык» в части оснащения, дизайна и обустройства отделений. Жителям Таласа будет комфортно получать здесь весь спектр банковских услуг», — отметила заместитель председателя правления Айнагуль Токтосуновна Ахматова.

«Мы приложим максимум усилий для удобства клиентов и развития банковского сектора в нашем регионе», — отметил в своей речи заведующий сберегательной кассой Максат Акматов.

Ждем всех по адресу: город Талас, улица Сарыгулова, б/н (пересекает улица Оторбаева). Режим работы: с понедельника по пятницу, с 9.00 до 17.00 с перерывом на обед с 13.00 до 14.00. Выходные: суббота, воскресенье.

Консультация по телефонам контакт-центра:

0555 988 330

0706 988 330

0770 988 330

0312 988 330

О БАНКЕ:

ОАО «Халык Банк Кыргызстан» является дочерней компанией АО «Народный Банк Казахстана», который в 2020 году отпраздновал свое 97-летие.

Уже более 15 лет «Халык Банк Кыргызстан» успешно осуществляет свою деятельность на финансовом рынке Кыргызстана.

На сегодняшний день ОАО «Халык Банк Кыргызстан» имеет отделения в разных регионах Кыргызстана: в Бишкеке, Оше, Джалал-Абаде, Кара-Суу, Кара-Балте, Чолпон-Ате, Караколе, Узгене, Таласе.

«Халык Банк Кыргызстан» имеет статус универсального банка и осуществляет свою деятельность на основе банковской лицензии № 044.