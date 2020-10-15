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Бизнес

Открытие отделения «Халык Банка» в Таласе

15 октября состоялось официальное открытие отделения ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в Таласе.

Мы рады предоставить всем жителям Таласа полный спектр банковских услуг как для физических, так и для юридических лиц:

  • потребительские кредиты;
  • ипотечное кредитование;
  • кредиты для бизнеса;
  • автокредиты;
  • депозиты;
  • денежные переводы;
  • расчетно-кассовое обслуживание;
  • выпуск платежных карт (VISA, «Элкарт»);
  • зарплатные проекты для частных компаний и государственных учреждений.

На открытии отделения, помимо руководства банка, присутствовали клиенты и партнеры, которые приехали разделить вместе с нами это радостное событие.

«Сберегательная касса отвечает всем требованиям группы «Халык» в части оснащения, дизайна и обустройства отделений. Жителям Таласа будет комфортно получать здесь весь спектр банковских услуг», — отметила заместитель председателя правления Айнагуль Токтосуновна Ахматова.

«Мы приложим максимум усилий для удобства клиентов и развития банковского сектора в нашем регионе», — отметил в своей речи заведующий сберегательной кассой Максат Акматов.

Ждем всех по адресу: город Талас, улица Сарыгулова, б/н (пересекает улица Оторбаева).

Режим работы: с понедельника по пятницу, с 9.00 до 17.00 с перерывом на обед с 13.00 до 14.00.

Выходные: суббота, воскресенье.

Консультация по телефонам контакт-центра:

  • 0555 988 330
  • 0706 988 330
  • 0770 988 330
  • 0312 988 330

О БАНКЕ:

  • ОАО «Халык Банк Кыргызстан» является дочерней компанией АО «Народный Банк Казахстана», который в 2020 году отпраздновал свое 97-летие.
  • Уже более 15 лет «Халык Банк Кыргызстан» успешно осуществляет свою деятельность на финансовом рынке Кыргызстана.
  • На сегодняшний день ОАО «Халык Банк Кыргызстан» имеет отделения в разных регионах Кыргызстана: в Бишкеке, Оше, Джалал-Абаде, Кара-Суу, Кара-Балте, Чолпон-Ате, Караколе, Узгене, Таласе.
  • «Халык Банк Кыргызстан» имеет статус универсального банка и осуществляет свою деятельность на основе банковской лицензии № 044.
  • Для обслуживания клиентов банка в межгосударственных расчетах, установлены корреспондентские отношения с крупнейшими банками Германии, России, Казахстана и других стран.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/169463/
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